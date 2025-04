XXV aprile, anche Novellara fa festa per la Liberazione. 80 anni ed un ricordo che va mantenuto vivo, specie in un momento in cui, anche in Europa, l’incubo della guerra è tornato a spaventare milioni di cittadini.

Per celebrare l’ottantesimo compleanno del XXV aprile del 1945, Novellara ha organizzato una serie di momenti di condivisione e di Comunità. Aperta e tutti, ma proprio a tutti i cittadini novellaresi e non solo.

Il giorno della libertà a Novellara vede un programma davvero nutrito di iniziative. A partire dalle 8:30 a piazzale Marconi si ritrova il corteo per l’omaggio ai cippi e ai monumenti ai Caduti della Resistenza con letture e musica a cura di Simone Copellini e Sandro Pezzi e i/le ragazzi/e del progetto “Guidami tu”. Dalle 10 alle 19, all’ingresso della Rocca dei Gonzaga, è visitabile “25 aprile: una scuola che non dimentica”, percorso fotografico per raccontare il 25 Aprile vissuto dagli/le allievi/e novellaresi nel corso degli anni, a cura della Proloco.

Alle 10:30, in piazza Unità d’Italia, il Sindaco Simone Zarantonello e la Giunta comunale incontrano la cittadinanza, con musica a cura di Simone Copellini e Sandro Pezzi.

A seguire, intorno alle ore 11:30, sempre piazza Unità d’Italia, spettacolo Musicale a cura della scuola CEPAM. Alle ore 12:00, al Circolo Ricreativo di via Veneto 30, “Un menu in libertà per il 25 aprile”, pranzo a cura del Circolo ricreativo di Novellara. Prenotazioni 0522.662110. Alle ore 12:30, nel cortile della Rocca dei Gonzaga, La pastasciutta della memoria, pranzo a cura di Proloco con dj-set a cura di Marco Casarini. Info e prenotazioni 3396904394

Dalle 15 alle 19, apertura straordinaria del Museo Gonzaga e della mostra Vite sospese

di Daniele Vezzani. Alle 15:30, al cortile della Rocca dei Gonzaga, Raccontare il 25 aprile, letture per bambini a cura di Proloco.

Ma le celebrazioni continuano con la Biciclettata della Liberazione, una pedalata d’impegno civile per riscoprire luoghi della Resistenza e commemorare le vittime delle violenze fasciste, a cura di Proloco (info e prenotazioni 3396904394).

Sempre 25 aprile, dalle 10 alle 19, al loggiato del Museo Gonzaga e nel cortile della scuola Don Milani, “Un papavero e i colori della libertà” Esposizione degli elaborati degli allievi della scuola secondaria L. Orsi. Sempre dalle 10 alle 19, ma al loggiato del Museo Gonzaga “I Giusti. La memoria del bene” e “I partigiani e le staffette. La memoria della resistenza novellarese” esposizione degli elaborati degli allievi dell’Istituto Lelio Orsi

Inoltre, dalle 10.00 alle 19.00, “I Giusti della resistenza”, un percorso attraverso i luoghi della memoria di Novellara per conoscere i “Giusti”, realizzati dagli allievi delle scuole primarie di Novellara e san Giovanni e dell’Infanzia Girasole e posizionati nei luoghi della resistenza di Novellara.

Sarà realizzata una mappa con l’indicazione di tutti gli elaborati delle scuole e verranno consegnate il 25 Aprile in Piazza Unità d’Italia a partire dalle ore 10:00.