Sarà attiva dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 24 aprile, la prevendita dei biglietti per la partita Modena FC-AC Reggiana, in programma alle ore 15:00 di giovedì 1° maggio allo stadio “Alberto Braglia” di Modena e valida quale trentaseiesima giornata della Serie BKT 2024/25.

La prevendita è attiva al Reggiana Official Store, nei punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio e online sul sito Vivaticket. I circa 3000 posti disponibili nel Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di mercoledì 30 aprile e il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi. I residenti nella Provincia di Reggio Emilia possono acquistare esclusivamente titoli d’accesso per il Settore Ospiti, solo se in possesso della fidelity Regia Card.

SETTORE OSPITI (prezzo unico) – euro 20,00 (+ diritto di prevendita)