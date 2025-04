Aumentano le ‘Palestre della Memoria’ in provincia, con particolare attenzione alle zone di montagna. Dopo gli incontri di presentazione alla cittadinanza delle scorse settimane, partono ufficialmente le nuove sedi anche nel Distretto sanitario di Sassuolo, percorso nato dalla stretta collaborazione tra il mondo del volontariato, l’Azienda USL di Modena e i Comuni, esempio sinergico e prezioso del ‘fare comunità’ per ‘la comunità’. Oltre al comune di Sassuolo, le nuove palestre inizieranno a Formigine, Palagano e Prignano.

Questa mattina, giovedì 24 aprile è stato il turno di Prignano, alle 9.30 presso la Sala Comunale in via Allegretti 216; lunedì 28 aprile partiranno gli incontri a Sassuolo, alle 9.30 al Circolo Alete Pagliani in via Monchio 2; il 29 aprile il progetto esordirà a Formigine, alle 9.30 presso il Villaggio degli Orti in via della Fornace 2; venerdì 2 maggio il via del progetto a Palagano, alle 9.30 presso la Sala degli Alpini in via 23 dicembre 155.

Il progetto e i numeri

L’obiettivo delle ‘Palestre della Memoria’ è creare luoghi dove le persone anziane possono socializzare tra di loro, ma anche mantenere allenata la memoria e tutte le funzioni cognitive grazie a semplici esercizi, giochi, attività musicali.

Un progetto virtuoso reso possibile dai tanti volontari che svolgono attività con gli anziani dopo aver frequentato un corso di formazione tenuto dalla Geriatria Territoriale dell’Ausl che supervisiona ogni palestra rendendosi sempre disponibile per gestire eventuali problematiche.

Ad oggi le Palestre attive in tutta la provincia sono 39 col coinvolgimento di oltre 310 volontari e 1230 anziani.

Tutte le informazioni sulle ‘Palestre della Memoria’, l’elenco delle sedi attive in provincia e un video dedicato al progetto sono disponibili alla pagina: