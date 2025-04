I carabinieri di Quattro Castella da qualche tempo avevano indirizzato su di lui le loro attenzioni investigative, e per questi motivi, quando nel pomeriggio di ieri durante un controllo ha consegnato spontaneamente una bustina con oltre 4 grammi di hascisc, i militari hanno approfondito gli accertamenti culminati con una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di altre 5 bustine con oltre 5 grammi di hascisc l’una, per un totale di 32 grammi, che il giovane occultava negli slip indossati. È risultato poi essere anche in possesso di 370 euro in banconote di vario taglio, ritenute in via presuntiva provento della compravendita di stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e sequestro di oltre un chilo di droga tra hascisc e marijuana, un bilancino di precisione, una novantina di bustine di cellophane idonee per l’eventuale confezionamento e due coltellini con lame aventi tracce di hascisc. Per questi i motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno arrestato un 20enne residente in paese, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

