Marco J Mammi, cantautore e polistrumentista reggiano, dopo aver pubblicato un paio di album in dialetto di grande successo, torna sulla scena musicale dopo due anni di assenza, pubblicando il nuovo singolo È l’ora del giudizio, per la prima volta in italiano.

Questo brano, disponibile sul suo canale You Tube, Facebook ed Instagram, è il primo di quello che sarà il nuovo album in lavorazione e che uscirà nel corso di quest’anno.

La canzone è un grido disperato contro quegli chef che servono piatti in porzioni minuscole, in antitesi a quanto ci hanno abituato le nostre care nonne.

Per il cantautore reggiano le canzoni in italiano sono un nuovo progetto e una nuova sfida ma senza dimenticare le canzoni in dialetto che comunque faranno sempre parte dei suoi concerti.

Al termine della pubblicazione del nuovo album seguirà la preparazione del nuovo spettacolo live che vedrà l’esordio tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Per ulteriori informazioni, dettagli ed eventuale intervista, potete contattare Luigi Morselli al numero 335 5984046.

Link al nuovo video: https://www.youtube.com/watch?v=ISxu8cTEiOs

Sito MJM http://www.marcojmammi.it/