Mercoledì 30 aprile, alle ore 10, inaugurazione a Castelvetro del nuovo ponte ciclo-pedonale sul torrente Guerro, con il taglio congiunto del nastro fra Comune e Istituto comprensivo di Castelvetro. Per l’Amministrazione comunale interverranno il sindaco Federico Poppi e il vicesindaco Roberto Giovini e, per le scuole, la preside Maria Ghiddi e gli studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi. L’appuntamento è nel parcheggio antistante le scuole Primo Levi, a poche decine di metri dalla nuova infrastruttura.

Il ponte ciclo-pedonale tra via Sinistra Guerro e via Destra Guerro, molto utilizzato dagli studenti delle vicine scuole, è stato ricostruito nei giorni scorsi a tempo di record e riaperto dopo un lungo periodo di chiusura in quanto le parti originarie in legno (risalenti ai primi anni Duemila) si erano pesantemente ammalorate e non consentivano più il transito pedonale in sicurezza.

Il ponte è stato completamente sostituito con componenti metallici (travi principali e parapetti) zincati e verniciati in colore “simil Corten”, appoggiati sui sostegni (pilone centrale e appoggi laterali) originari e piano di calpestìo in materiale ligneo. Tutti materiali che garantiranno una maggiore durabilità e stabilità del ponte, riducendo, in prospettiva, i costi degli interventi di manutenzione.