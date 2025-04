Inaugurata presso il Chiostro della Biblioteca “A. Delfini” l’installazione Le parole della Resistenza, un progetto del Comitato Provinciale ANPI Modena, in collaborazione con il Centro documentazione donna e l’Istituto per la storia della Resistenza.

Ideato in occasione dell’80° anniversario della Liberazione e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il progetto vuole ridare voce ai valori e agli ideali della lotta per la Libertà, attraverso testi e riflessioni di figure di rilievo culturale e sociale. Le parole della Resistenza sono tante e con altre esprimono valori, idee, speranze, emozioni. Ne sono state scelte alcune e affidate a personalità della nostra vita culturale, religiosa, istituzionale e sociale di commentarne una in poche righe, con l’intento di stimolare riflessioni, sentimenti, curiosità.

L’installazione si avvale dei testi originali di S..E. Matteo Maria Zuppi (pace) Massimo Zamboni (dittatura), Maurizio de Giovanni (giovani), Pietro Grasso (democrazia), Vito Mancuso (vita e morte), Beppe Carletti (solidarietà), Michela Marzano (coraggio), Nicola Gratteri (giustizia), Mariuccia Salvati (lavoro), Lino Guanciale (umanità), Albertina Soliani (partigiane), Vanessa Roghi (futuro), Lella Costa (patria), Carlo Lucarelli (antifascismo).

Il contributo vocale, invece, è della famosa attrice Ottavia Piccolo con letture da Irma Marchiani, “Lettera al fratello” e Piero Calamandrei, “Discorso sulla Resistenza, Ivrea 1954”.

Il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, nel suo intervento ha sottolineato come “l’uso anche subdolo delle parole abbia costruito i presupposti delle dittature fascista e nazista, e come la manipolazione delle parole possa cambiare l’interpretazione dell’immaginario collettivo”. Il Presidente del Comitato Provinciale ANPI Modena, Vanni Bulgarelli, ha aggiunto: “Le parole della Resistenza hanno bisogno di incontrare l’oggi, di dialogare con le persone per restare un patrimonio vivo e attuale”.

Per questo l’installazione, che sarà a disposizione della cittadinanza fino al 4 maggio prossimo, non riguarderà solo Modena, ma circolerà per il resto della provincia in diversi contesti. Grazie al contributo e alla collaborazione con Alleanza 3.0, potrà essere ospitata anche nelle gallerie degli Ipermercati. Alle “parole della Resistenza” chiediamo ancora di aiutarci a ricostruire il senso del presente, che rischia di smarrirsi con noi, nella quotidiana distrazione o peggio, indifferenza.

Con il patrocinio del Comune di Modena, Comitato per la storia e le memoria del Novecento. Con il contributo della Fondazione di Modena; Con la collaborazione della Biblioteca “A.Delfini”; Con il sostegno di Coop Alleanza 3.0