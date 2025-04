Questa notte poco prima dell’una il 118 ha segnalato un sinistro stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 111, all’altezza dell’area di servizio “Il Ritrovo”. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Gattatico. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture, una Mercedes e una Toyota CH-R.

A seguito del violento impatto, entrambi i veicoli sono rimasti fermi in carreggiata, rendendo necessario il blocco totale della SP111 per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.

La centrale operativa ha attivato i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, nonché il soccorso stradale, che ha fornito immediata disponibilità sia per la rimozione dei veicoli che per la gestione della viabilità.

A bordo della Mercedes viaggiavano tre persone: il conducente 23enne residente a Montecchio Emilia, un passeggero 26enne anch’egli residente a Montecchio Emilia entrambi rimasti feriti e una donna 27enne residente a Reggio Emilia, rimasta illesa.

Alla guida della Toyota CH-R si trovava un uomo 68enne residente a Castelnovo di Sotto rimasto ferito. I tre feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Reggio Emilia; nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Le cause sono al vaglio dei Carabinieri. La viabilità è stata ripristinata dopo il completamento delle operazioni di rimozione e rilievo tecnico.