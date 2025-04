I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Castellarano, Enrico Mansueti (primo firmatario) e Fabio Ruini (capogruppo), hanno presentato una mozione – che sarà discussa nel consiglio comunale di martedì 29 aprile – per chiedere interventi urgenti di moderazione della velocità lungo la Strada Provinciale SP 486 R, un’arteria ad alta percorrenza che attraversa il territorio di Castellarano e rappresenta un punto critico per la sicurezza viaria locale.

«La SP486R – dichiara Enrico Mansueti – è percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, tra cui anche mezzi pesanti e motocicli. In particolare, nei tratti che costeggiano gli abitati di Tressano e Ca’ de Fii, la velocità eccessiva rappresenta un pericolo concreto per residenti e utenti della strada. Ma la situazione più delicata si registra all’ingresso della SP486R dal ponte di Cervellati, dove si formano quotidianamente lunghe code in direzione Sassuolo. Proprio lì alcuni automobilisti, ignorando la segnaletica, eseguono manovre di sorpasso vietate, mettendo a rischio la sicurezza di tutti, in maniera irrispettosa nei confronti di chi rispette le regole.»

Con questa mozione, i consiglieri di Fratelli d’Italia chiedono al Comune di attivarsi presso la Provincia di Reggio Emilia, ente competente, per l’adozione di misure concrete: dall’installazione di autovelox e dissuasori, al rafforzamento della segnaletica orizzontale e verticale, fino all’attivazione di campagne di sensibilizzazione sul rispetto del codice della strada.

«Contro i cosiddetti “furbetti” del volante – aggiunge Mansueti – serve tolleranza zero. Chi aggira le regole per guadagnare qualche secondo mette in pericolo la vita altrui. Non possiamo più accettare comportamenti incivili e pericolosi: il rispetto delle regole è il primo passo per garantire una mobilità sicura per tutti.»

I consiglieri si dicono fiduciosi in un’ampia condivisione dell’iniziativa da parte del Consiglio comunale, e auspicano una risposta tempestiva da parte degli enti preposti per migliorare la sicurezza stradale lungo tutta la SP486R.