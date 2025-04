Si terrà martedì 29 aprile alle 20 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni un concerto dedicato alla musica di Paul McCartney e ai Beatles. Nella prima parte si ascolterà Ecce Cor Meum, Oratorio per solo, orchestra, coro misto e voci bianche scritto da Paul McCartney e registrato nel 2006 per EMI Classics. Nello stesso anno l’opera ha debuttato registrando il tutto esaurito alla Carnegie Hall di New York. Nella seconda parte della serata si ascolteranno alcuni dei più grandi successi dei Beatles nell’arrangiamento orchestrale di Antonio Aiello.

Lo spettacolo è frutto di una coproduzione fra Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, dove ha debuttato in prima italiana un anno fa, e Fondazione Teatro Comunale di Modena. Lorenzo Bizzarri sarà alla guida dell’Orchestra Città di Ferrara, del Coro Lirico di Modena e delle Voci bianche del Teatro Comunale di Modena preparate da Paolo Gattolin. Cantante solista sarà il soprano canadese Melissa Purnell. Alle ore 19, un’ora prima del concerto, si terrà un incontro a cura dell’Associazione Beatlesiani d’Italia, presso la Sala del Ridotto con ingresso libero da via Goldoni 1.

Con Ecce Cor Meum, Paul McCartney si confronta di nuovo con la musica d’arte dopo Liverpool Oratorio (1991), Standing Stone (1997) e la musica da camera di Working Classical (1999) e sceglie la narrazione in forma di concerto: agli interventi del solista si alternano ampie sezioni corali e suggestivi intermezzi strumentali, guardando alla tradizione dell’oratorio latino seicentesco nato in seno alle congregazioni religiose. Ecce Cor Meum è una tenera elegia che l’autore dedica alla memoria della prima moglie: un momento di raccoglimento cui segue la rinnovata fiducia nel futuro grazie alla forza dell’amore. La gestazione dell’opera durò oltre otto anni durante i quali l’autore ha avuto modo di attingere da molteplici fonti d’ispirazione, scegliendo versi in lingua inglese e alcuni passi in latino. Il titolo proviene da una suggestione imprevista: McCartney si trovava ad assistere a un concerto nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a New York quando, ai piedi di una statua di Gesù, lesse l’iscrizione Ecce Cor Meum e ne rimase così colpito da farne non solo il titolo dell’album, ma il motto che campeggia nel suo stemma nobiliare, nel 1997 era stato nominato infatti Cavaliere dalla regina Elisabetta.

Biglietti Da 12 a 30 € salvo riduzioni. Spettacolo in stagione lirica fuori abbonamento.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.