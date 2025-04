Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri notte a Fontanelice. Viaggiava a bordo di un’autovettura che, in via Torre, è cappottata fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Fontanelice ed i sanitari inviati dal 118, i quali hanno provveduto al trasporto della donna in ospedale a mezzo elicottero. Rilievi a cura della Polizia locale.