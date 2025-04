A Casalecchio di Reno prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti porta a porta con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata e di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuendo alla loro riduzione e recuperando e riciclando quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Le novità sono pensate per accompagnare il Comune di Casalecchio di Reno al raggiungimento degli obiettivi indicati da Regione e Unione Europea in materia di raccolta differenziata e sono previste dalla gara Atersir per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021.

Le modifiche al servizio di raccolta a Casalecchio interessano oltre 20.000 utenze e riguardano sia gli utenti domestici che quelli non domestici.

“In un momento in cui la tutela dell’ambiente rappresenta una sfida fondamentale per il futuro delle nostre comunità – afferma il Sindaco Matteo Ruggeri – Casalecchio di Reno compie un passo decisivo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti. L’avvio della nuova raccolta differenziata porta a porta, con l’introduzione di contenitori personalizzati e della Carta Smeraldo, è un cambiamento importante che ci consentirà di rendere più semplice il servizio per i nostri cittadini, in particolare per quanto riguarda la frazione dell’organico, migliorare la qualità della raccolta, ridurre i rifiuti indifferenziati e favorire il recupero delle risorse. Questo progetto, costruito con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Unione Europea, ATERSIR e Hera, coinvolge oltre 20.000 utenze tra cittadini e attività produttive e si basa su un approccio capillare, fatto di incontri pubblici e punti informativi, per garantire a tutti il massimo supporto nel cambiamento. Siamo chiamati a un impegno collettivo: la differenziata non è solo un obbligo, ma una scelta di responsabilità verso l’ambiente, le nuove generazioni e il nostro stesso territorio. Invito tutte le cittadine e i cittadini a partecipare agli incontri, a informarsi e a collaborare, perché solo attraverso la partecipazione di tutti riusciremo a costruire una Casalecchio ancora più verde, vivibile e attenta al futuro”.

Cosa cambia per gli utenti domestici

In questi giorni è in arrivo nelle buchette della posta la prima lettera che spiega cosa cambierà ed elenca le assemblee pubbliche e i punti informativi dove ricevere tutti i chiarimenti utili. In una seconda lettera, in arrivo a inizio giugno, saranno comunicate le modalità di ritiro del kit gratuito della nuova differenziata ai Punti Smeraldo allestiti da Hera sul territorio di Casalecchio e attivi dal 9 giugno al 2 agosto 2025.

Il servizio di raccolta a Casalecchio resta porta a porta e non cambiano le giornate di esposizione dei rifiuti. A cambiare saranno i contenitori: i bidoncini utilizzati oggi dalle famiglie per la raccolta del rifiuto organico e dell’indifferenziato devono essere sostituiti (le modalità specifiche saranno comunicate nella seconda lettera). In particolare, il bidoncino dell’indifferenziato personale manderà in pensione i contenitori condominiali che erano utilizzati per questo tipo di rifiuto. Oltre ai sacchi per la carta e per la plastica, sarà possibile ritirare ai Punti Smeraldo anche i sacchetti compostabili per la raccolta del rifiuto organico.

Nel kit, oltre alla guida alla raccolta differenziata (con il calendario di raccolta), è compresa la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali che permette tra l’altro l’identificazione e l’accesso alle Stazioni Ecologiche. Con la riorganizzazione sarà poi rafforzato il divieto di esporre i sacchi fuori dai bidoncini.

Per quanto riguarda la differenziata, queste le principali novità:

le lattine e gli imballaggi in metallo o alluminio saranno da conferire con la plastica, nei sacchi gialli, e non più con il vetro;

gli sfalci e le piccole ramaglie continueranno a essere ritirati porta a porta ma saranno da conferire sfusi in contenitori dedicati al verde e non più in sacchi e fascine. Saranno anche aumentate le giornate annuali di ritiro. Il nuovo contenitore per gli sfalci sarà da 240 litri (equivalente agli attuali 4/5 sacchi) e potrà essere richiesto al momento del ritiro del kit;

la raccolta di pannolini e pannoloni sarà porta a porta con contenitori personali dedicati, da esporre due volte alla settimana. Anche questi contenitori si possono richiedere al momento del ritiro del kit, compilando un’autocertificazione;

verranno introdotti nuovi servizi per la raccolta di amianto e rifiuti da piccole demolizioni domestiche “fai da te”, come cartongesso, vetroresina, guaina bituminosa, lana di vetro, lana di roccia. Nel kit i cittadini riceveranno le rispettive guide per orientarsi in queste nuove opportunità.

Dal 1° agosto 2025 dovranno essere utilizzati unicamente i nuovi contenitori: i rifiuti esposti nei vecchi contenitori e sacchi non verranno più ritirati.

La campagna di informazione per gli utenti domestici: incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna informativa che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio. Sono in programma 12 appuntamenti pubblici e 7 Infopoint dove verranno illustrate tutte le novità. La prima lettera in arrivo agli utenti domestici contiene una mappa del territorio diviso in 8 lotti, con l’elenco delle vie corrispondenti, per facilitare ai cittadini la scelta dell’assemblea a cui partecipare. Gli incontri infatti sono dedicati alle singole zone di residenza proprio per approfondire gli argomenti peculiari di ogni porzione di territorio.

Ecco dove e quando sono previste le assemblee:

Lotto 1 Ceretolo/Riale: 5 maggio alle 10.30 e alle 18.30 al Centro sociale Ceretolo (via Monte Sole 2);

Lotto 2 Meridiana: 17 maggio alle 10.30 all’UCI Cinemas del Centro commerciale Meridiana (via Aldo Moro);

Lotto 3 Garibaldi/Tripoli e Lotto 6 Marconi bassa/Ronzani: 21 maggio alle 10.30 e alle 20.30 al Teatro Comunale (Piazza del Popolo 1);

Lotto 4 Croce: 12 maggio alle 20.30 e 16 maggio alle 10.30 e alle 18.30 alla Casa per la Pace (via dei Canonici Renani 8);

Lotto 5 Chiusa/Canale e Lotto 7 Marconi alta/Marullina: 7 maggio alle 10.30 e alle 18.30 al Teatro Comunale (Piazza del Popolo 1);

Lotto 8 San Biagio: 28 maggio alle 18.30 e 29 maggio alle 10.30 alla Parrocchia San Biagio (via della Resistenza 1/9).

Saranno allestiti anche alcuni punti informativi, tutti in orario 9-13:

14 maggio e 4 giugno al parcheggio della Casa della Conoscenza, presso il mercato settimanale (via Porrettana 360);

22 maggio e 5 giugno sul controviale di via Porrettana, da via Caravaggio a via Tunisi, presso il mercato settimanale Croce;

24 maggio in Piazza Etruschi al Centro commerciale Meridiana;

6 giugno al Giardino Beccari in via Marconi 51;

7 giugno in Piazza del Popolo, alla festa “Sapori curiosi”.

L’elenco degli incontri pubblici e la mappa con la divisione in lotti e l’elenco delle relative vie è disponibile sul sito del Comune di Casalecchio a questo link:

https://www.comune.casalecchiodireno.bo.it/novita/notizie/a-casalecchio-di-reno-arriva-la-nuova-raccolta-differenziata-2025

Cosa cambia per le attività commerciali, professionali e industriali

Ai titolari delle attività commerciali, professionali e industriali è in arrivo in questi giorni una lettera che contiene tutte le informazioni utili sulla riorganizzazione della raccolta dei rifiuti. Anche in questo caso il servizio rimane porta a porta con lo stesso calendario di esposizione, cambiano invece i contenitori per tutte le frazioni della differenziata e per i rifiuti indifferenziati. Le novità sono uguali a quelle che interessano gli utenti domestici, mentre è diversa la modalità di assegnazione del kit, che verrà consegnato a domicilio. Nel mese di giugno, operatori incaricati da Hera, dotati di tesserino di riconoscimento, visiteranno ogni attività per valutare la produzione di rifiuti e censire i contenitori in uso. Contestualmente consegneranno il kit, a condizione che sia stata attivata la posizione Tari. Le nuove utenze dovranno esibire o la lettera di invito al pagamento della Tari, che contiene i dati dell’utenza, oppure la ricevuta di presentazione della dichiarazione Tari, che contiene un numero di protocollo.

Nel kit per le attività sono previsti contenitori per la raccolta dell’organico, da 25 litri, e per l’indifferenziato (30 litri), i sacchetti per la raccolta di carta, plastica/lattine e organico, la Carta Smeraldo e la guida alla raccolta differenziata con il calendario dei passaggi. Per esigenze di contenitori di maggiore volumetria, la richiesta può essere fatta direttamente agli operatori ed i contenitori saranno consegnati successivamente a domicilio. Dalla data di consegna, i contenitori potranno essere già utilizzati. Dal 1° agosto dovranno essere utilizzati solo i nuovi contenitori. Previsti anche in questo caso 2 incontri pubblici, martedì 13 maggio alla Casa della Conoscenza, alle ore 13.30 per attività commerciali e professionali, alle 21.00 per le attività industriali.

Dove ritirare la dotazione

Dal 31 maggio termina il servizio di erogazione di sacchi e bidoncini presso il Comune di Casalecchio di Reno.

Dal 9 giugno al 2 agosto saranno attivi i Punti Smeraldo di avvio dove verranno distribuiti i kit per le utenze domestiche con orari e giorni di apertura che verranno comunicati alla cittadinanza nella lettera in arrivo i primi giugno.

Dal 4 agosto, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, il ritiro di bidoncini e sacchi avverrà esclusivamente all’Ecosportello Hera di Galleria Ronzani (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 8 alle 12) e al Servizio Clienti Hera di via Marconi 132 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, il mercoledì anche dalle 13.30 alle 17).

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).