Nell’ambito di “Aspettando il Tegge Festival 2025”, continuano gli incontri dedicati all’agricoltura, all’allevamento bovino e alla produzione di latte per la filiera del Parmigiano reggiano, nel rispetto del benessere animale e della qualità del territorio.

Per migliorare la consapevolezza degli allevatori e aiutarli nel loro difficile compito, nella mattinata di martedì 29 Aprile, alle ore 9.30, presso il Parco Tegge a Felina, si svolgerà un incontro incentrato soprattutto sulla prevenzione delle patologie animali coordinato dall’azione congiunta di medici veterinari: dott.ssa Simona Alberti (ASL), dott. GiorgioValla e dott. Alcide Iotti (esperti di vaccinazioni e di alimentazione).

Per evitare patologie specifiche e zoonosi, si affronteranno temi fondamentali come la Biosicurezza nell’allevamento bovino e la vaccinazione, per bloccare e prevenire le patologie più comuni, migliorare la salute riducendo l’uso degli antibiotici con un miglioramento della produttività nel rispetto del loro benessere.

Altro tema trattato sarà l’alimentazione nell’allevamento, durante il periodo di transizione, cioè il periodo di asciutta funzionale dei bovini e il primissimo periodo post parto. Un periodo, quest’ultimo, fondamentale per prevenire patologie metaboliche e garantire di conseguenza una lattazione ottimale.

“Incontri che ritengo importanti per le imprese agricole – afferma la presidente Ramona Malvolti – che si trovano ad affrontare problematiche nuove e complesse. Siamo molto contenti che ci sia una collaborazione di professionisti del settore, dell’ASL alle aziende private, che sostengono attivamente le iniziative, e soprattutto all’amministrazione comunale di Castelnovo ne’ Monti che intende dare, insieme a noi, continuità a questi momenti di approfondimento e informazione”.