Con la conclusione del terzo e ultimo stralcio, è stato completato il nuovo collegamento ciclo-pedonale tra le frazioni di Bosco e Pratissolo, un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile del territorio scandianese.

Il percorso, che corre parallelo alla Strada Provinciale 467r, si sviluppa per tratti in sede propria e per tratti in ambito urbano, garantendo continuità, sicurezza e accessibilità a pedoni e ciclisti. I lavori sono stati suddivisi in tre stralci funzionali, per un investimento complessivo di circa 855.000 euro, finanziati in parte con fondi propri del Comune e in parte grazie a contributi regionali.

Il primo stralcio ha interessato il tratto da via delle Scuole a via Valli (Pratissolo), realizzato con fondi comunali per un importo di 300.000 euro. Il percorso è stato costruito in sede propria sul lato sud della SP467r con una larghezza di 2,5 metri e pavimentazione in triplo strato. Per superare un dislivello significativo, è stata realizzata una scogliera in massi ciclopici su cui è stata poggiata parte della pista.

Il secondo stralcio, del valore di 255.000 euro (di cui 100.000 euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna), ha riguardato il tratto urbano compreso tra via Valli e via del Tesoro. In questo segmento, la pista ha richiesto la demolizione del vecchio marciapiede e la costruzione di un nuovo pedonale rialzato. Il percorso prevede un attraversamento semaforizzato a chiamata e un prolungamento sul lato nord, con sede propria fino alla chiesetta di Pratissolo.

Il terzo e ultimo stralcio, concluso di recente, ha permesso il prolungamento della pista dalla chiesetta fino a via dell’Industria, attraversando via Cà Fantuzzi e via del Lavoro. Il tracciato, che si integra nel paesaggio agricolo e produttivo, è stato realizzato per un importo complessivo di 300.000 euro, coperto per il 50% da finanziamento regionale. Anche in questo caso, si è reso necessario un intervento strutturale per superare i dislivelli, con la costruzione di una nuova scogliera e un tratto finale in conglomerato bituminoso in zona artigianale.

L’intera pista è dotata di illuminazione pubblica a LED, rendendo il collegamento fruibile anche nelle ore serali e notturne.