La notte del 25 aprile 2025, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, 28enne, per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

L’intervento dei Carabinieri, richiesto al numero d’emergenza 112, è stato effettuato mentre l’uomo, trovato sotto casa dell’ex compagna in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti, minacciava e molestava la donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale alcuni mesi or sono.

Dal termine della relazione, l’arrestato aveva posto in essere ripetute condotte persecutorie, in ultimo il danneggiamento mediante incendio dell’autovettura in uso alla donna, provocando nella vittima uno stato di ansia e profonda preoccupazione.

Immediatamente è stato attivato il “Codice Rosso” e l’arrestato è stata condotto presso le camere di sicurezza.

Questa mattina, l’uomo è stato condotto presso il Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo: il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.