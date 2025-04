Eleonora Verde è la nuova segretaria del sindacato Scuola-Università-Ricerca-Istituti musicali Flc Cgil Modena. E’ stata eletta oggi all’unanimità dall’Assemblea Generale della Flc Cgil di Modena. Erano presenti ai lavori dell’Assemblea generale, Gianna Fracassi segretaria nazionale Flc Cgil, Monica Ottaviani segretaria regionale Flc-Cgil ER e Daniele Dieci segretario Cgil Modena.

Eleonora Verde, 43 anni, insegnante di scuola primaria, inizia il suo percorso sindacale in Flc Cgil nel settembre 2020, dove ha ricoperto anche la carica di organizzatrice della categoria. Come funzionaria si è occupata di contrattazione nella scuola statale, tutela individuale e collettiva di insegnanti e personale Ata.

“Ringrazio l’Assemblea generale per la fiducia accordatami” ha detto Eleonora Verde tracciando anche le direttrici del mandato. La nuova segretaria punterà molto sul lavoro di squadra della struttura, puntando ad un maggiore coinvolgimento della compagine delle circa 140 Rsu neo-elette appena poche settimane fa in tutti i luoghi della Conoscenza (scuole, università, conservatorio) della provincia.

La Flc Cgil Modena spingerà molto affinché le lavoratrici e i lavoratori dei comparti della Conoscenza possano ampliare gli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro per contrastare direttamente dalla base le contro-riforme che stanno arrivando sulla scuola pubblica: revisione delle nuove Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo; istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale che a Modena nella maggior parte delle realtà è stata già fermata dai collegi docenti.

Nelle recenti elezioni Rsu, la Flc Cgil di Modena ha ottenuto un risultato straordinario, crescendo del 2% rispetto alla precedente tornata elettorale, conquistando oltre 4.000 voti, staccando del 15% il secondo sindacato di settore, confermandosi primo sindacato nelle scuole della provincia. In Unimore la Flc Cgil ha ottenuto un risultato inedito, con oltre il 50% dei consensi e negli istituti musicali (Afam) ha raggiunto il 100%. “Si è trattato di un rilevante processo di democrazia attestato anche da una partecipazione al voto superiore al 70% – afferma Eleonora Verde – i ragguardevoli risultati raggiunti sono frutto di un nostro minuzioso lavoro, capillare in tutte le zone della provincia, congiunto all’impegno della Cgil confederale e della nostra categoria regionale. Un punto di consolidamento e avanzamento importante per la Flc Cgil Modena, sulla cui base proseguiremo il nostro lavoro di tutela, vertenzialità, contrattazione e rappresentanza e attiveremo ogni forma possibile di mobilitazione anche sul tema degli organici, vista la riduzione importante in provincia di Modena.”

“Sulla Fondazione Cresci@mo – prosegue la neo segretaria Flc Cgil – ci attende il grande appuntamento del rinnovo contrattuale tramite il quale vogliamo continuare a garantire alle lavoratrici e al personale le migliori condizioni possibili. Occorrerà invece aumentare la nostra attenzione presso il personale delle scuole paritarie, private e della Formazione professionale”.

“La nostra stella polare sarà rafforzare la sinergia tra tutela individuale (domande per graduatorie provinciali e di istituto, mobilità, ricostruzioni di carriera, contenzioso, ecc…), tutela collettiva (contrattazione), denuncia delle ingiustizie e azione politica propositivo-rivendicativa, attraverso il confronto quotidiano con le problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori” conclude la segretaria Flc.

Eleonora Verde subentra a Claudio Riso che ha raggiunto i limiti di mandato e andrà a ricoprire altri ruoli in Cgil. Riso è stato accolto da un lungo applauso dell’Assemblea generale Flc Cgil nel suo saluto di congedo dalla categoria. Ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro.