Domenica 4 maggio torna in centro storico a Guastalla il Mercato Alta qualità Terra dei Gonzaga con il Consorzio Qualità dei Mercati Parma, i negozi aperti, i banchi selezionati e gli Artisti dell’Ingegno che si collocheranno in piazza Mazzini. Una iniziativa organizzata dall’associazione Terra dei Gonzaga insieme ad altri sponsor, fra cui Guastalla Live e Confcommercio, e patrocinata dal Comune di Guastalla.

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA UNICA VOX IN CONCERTO A GUASTALLA NEL RICORDO DI ALBERTINA ROVESTI

Presso il Santuario della Beata Vergine della Porta in Guastalla, il 4 maggio prossimo, alle ore 21, si terrà un importante Concerto di musica, per strumenti ad arco, dal titolo: I Solisti dell’Orchestra Unica Vox in Ricordo di Albertina Rovesti, organizzato dall’associazione “Giuseppe Serassi”.

Albertina era una bravissima e competente Assistente Sanitaria in forza all’Ufficio di Igiene Pubblica di Guastalla per una vita intera. Ricordata dai suoi colleghi con affetto, era sempre disponibile per ogni necessità di salute pubblica, in particolar modo per coloro che erano in situazioni di disagio. Devotissima alla Madonna, era attiva presso il Santuario mariano di Guastalla come lettrice liturgica. Chi ricorderà Albertina saranno i Solisti dell’Orchestra Univa Vox di Verona, in particolare saranno due suoi giovani solisti, entrambi prime parti dell’Orchestra e musicisti apprezzati nel territorio e non solo: Marco Nerenti al violino ed Elena Ortu al violoncello. Pur molto giovani, sono tuttavia insegnanti dei loro relativi strumenti e collaborano anche con altre importanti istituzioni e orchestre nazionali ed europee. Il programma del concerto affronta autori importantissimi per la storia della musica, vissuti in momenti storici e socio-culturali molto diversi. Tra virtuosismo, espressività e solidità tecnica, in un’ora di concerto sarà possibile assaporare secoli di storia, riconoscere le basi, i pilastri ed i punti fondanti che hanno reso “classica” la musica occidentale, elementi presenti anche oggi nella musica contemporanea. L’incipit sarà affidato al celebre Preludio del Te Deum di M.A. Charpentier che richiama una marcia religiosa in tono solenne e potente; solide e ritmate sono le Sonate di A. Corelli nº 9 e nº12 “La Follia”, tratte dalla famosissima opera 5: saranno veri momenti di virtuosismo e abilità tecnica. Le Sonate corelliane vennero composte in stile “da chiesa”, caratterizzate da un andamento lento-veloce-lento-veloce ad eccezione della nº.12, più virtuosistica per entrambi gli strumenti che dialogheranno ed esprimeranno tutto il loro potenziale ritmico e musicale. Seguiranno brani di J.S. Bach e W.A. Mozart, anche questi in gran parte del loro repertorio religioso: meraviglioso l’inno a Dio e alla sua grandezza in Jesu Bleibet Meine Freude di Bach e nell’Ave Verum Corpus di Mozart. Le esecuzioni si sposteranno poi nel mondo romantico e passionale di E. Elgar con il brano Salut d’Amour, in cui gli strumenti parlano, si cercano, imitano e si rincorrono come due innamorati. Paganini e Dvorak ci immergeranno nel mondo puramente virtuoso e travolgente, rispettivamente con il Capriccio nº 13, denominato “La risata”, per violino solo, e lo struggente Humoresque. La serata si concluderà sulle note della celebre Ave Maria di Bach-Gounod in cui non mancheranno alcune sorprese da parte degli esecutori. Saranno momenti di vera bellezza e meraviglia nel riscoprire questi brani, così famosi, eseguiti secondo una nuova e struggente versione solistica. Il concerto rientra nella rassegna Musica intorno al fiume e ha il patrocinio del comune di Guastalla.

Info: Associazione Giuseppe Serassi via Verdi 13, Guastalla (RE) Tel. 340-6349601 www.serassi.it