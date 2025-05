Il 10 e 11 maggio a Bologna – Città Creativa della Musica UNESCO – si svolgerà la terza edizione di Eufonica, l’appuntamento annuale ideato da BolognaFiere e dedicato all’universo della Musica, le sue professioni, la formazione, gli strumenti musicali, l’accessibilità alla cultura e l’editoria di settore. Una due giorni (ma in realtà un’intera settimana con Eufonica Off e la Guitar Week del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna che dal 7 maggio si aprono alla città) intensa, trasversale e ricca di appuntamenti: formazione, strumenti, workshop e concerti non solo all’interno dei padiglioni di BolognaFiere ma in giro nei vari club e locali di Bologna.

Un’edizione unica anche per le importanti partnership con Guitar Show, l’importante appuntamento annuale internazionale per gli appassionati della chitarra che svolgerà la sua prossima edizione negli stessi luoghi e giorni di Eufonica, e con il MEI – Meeting Etichette Indipendenti che celebrerà ad Eufonica l’anteprima dei 30 anni di attività con una serie di concerti, talk, presentazioni editoriali e una mostra tematica.

LE AREE TEMATICHE DI EUFONICA

Eufonica si pone come un’importante piattaforma di incontro e confronto, una vetrina espositiva dove gli strumenti e le pratiche musicali si fondono in un mix di importante valore culturale ed economico. I settori espositivi di Eufonica sono stati infatti pensati per coprire l’intera filiera e favorire la creazione di un vero e proprio Ecosistema musicale che comprende:

Formazione professionale e Didattica ;

; Strumenti, Accessori e Tecnologia Musicale ;

; Liuteria e Artigianato artistico ;

; Cultura e Editoria musicale ;

; Servizi e prestazioni per lo Spettacolo ;

; Innovazioni, Start-up, AI.

LA MUSICA DAL VIVO

Il 10 maggio mattina Eufonica sarà inaugurata dall’esibizione dell’Orchestra Sociale giovanile MusicaInGioco diretta dal M° Andrea Gargiulo, un ensemble formato da una selezione dei bambini e ragazzi dei vari nuclei MusicaInGioco pugliesi, circa 40 elementi tra i 12 e i 24 anni, anche con diversa abilità, problematiche sociali e/o disturbi dell’apprendimento.

Le esibizioni organizzate per i 30 anni del MEI – Meeting Etichette Indipendenti di Cristiano Godano (leader dei Marlene Kuntz e fresco di pubblicazione del suo secondo e acclamato album da solista “Stammi accanto”), della storica ska band torinese degli Statuto in giro con il loro nuovo “Football Club Tour” e di Frida Bollani Magoni (in “Semplicemente Frida in Tour”) animeranno il main stage in Piazza Aldo Moro nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio.

In collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, la Guitar Week porterà dentro e fuori i luoghi di Eufonica, la cultura della chitarra classica grazie alle esibizioni degli Ensembles di chitarre del Conservatorio.

Il main stage in Piazza Aldo Moro ospiterà anche le selezioni di “Cantautori e cantautrici selezionati dal Tenco Ascolta e dal Mei Superstage“, in collaborazione con Premio Tenco e MEI – Meeting Etichette Indipendenti.

TALK E WORKSHOP, OLTRE 100 GLI APPUNTAMENTI IN FIERA TRA I QUALI:

Sabato 10 maggio , per il settore della Formazione professionale e Didattica, alle 10:00 si terrà il convegno organizzato in collaborazione con INDIRE “Armonie di Competenze: La Musica come Catalizzatore di Crescita Personale e Sociale”. A seguire la tavola rotonda “La Liuteria artigianale in Emilia- Romagna; formazione e innovazione per il futuro di questa eccellenza del Made in Italy” realizzata in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, le sedi regionali di Confartigianato e CNA, Unioncamere Emilia-Romagna, l’Associazione Liutaria Italiana e Assimusica, e inserita nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made i n It al y. Alle 14:00 il talk “Storia dell’Indie”, presentazione del libro di Massimo Paladino con la prefazione di Ezio Guaitamacchi e con gli interventi di Cristiano Godano e dei Delta V. Alle 15:00 il talk “Parole e linguaggio: la musica è cambiata?” l’importanza del linguaggio utilizzato nel fare musica e che incidenza può avere sugli ascoltatori, con ospiti i Queen of Saba. Sempre alle 15.00 “Le Città della Musica. Quando la musica è fattore di sviluppo di un territorio” con Simona Giuliano (Responsabile Emilia Romagna Music Commission), Luca Burgazzi (Assessore al Turismo, Comune di Cremona), Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura, Comune di Milano) in collegamento da remoto Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco di Napoli per l’industria della musica e l’industria dell’audiovisivo, Cesare Veronico (Responsabile Puglia Sounds) in collegamento da remoto. Alle

16:30 Corrado Nuccini in qualità di Direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle/Solido sarà ospite dell’incontro “Emilia Romagna Creativa. Una mappa delle esperienze più significative della creatività in Regione“, insieme a Graziano Uliani (Direttore artistico Porretta Soul Festival), Giovanni Sparano (Direttore Artistico Barezzi Festival) e Tommaso Ussardi (Direttore Orchestra Senzaspine).

Domenica 11 maggio , alle ore 11.00 l’incontro “Trasmettere e Promuovere l’Arte della Liuteria” con ASSI MUSICA, ALI Ass.ne Liutai Italiani, Consorzio Liutai Cremona, Conservatorio G. B. Martini di Bologna, Accademia liuteria piemontese San Filippo, Civica Scuola di Liuteria Milano (Eugenio Mugno), Scuola di Parma e il Corso al Conservatorio di Firenze. Alle ore 12:00 Paolo Fresu e Catia Gori (Presidente dell’Associazione Il Jazz va a Scuola-IJVAS) per il talk “Il jazz e la musica del presente”. Alle 15.30 “La musica e i suoi mestieri, quanti e quali sono i lavori possibili nel mercato musicale?”, una panoramica all’interno del mercato musicale incontrando le professioniste del settore con Elasi. Alle 16:00 il workshop “Musicoterapia e disturbi del neurosviluppo: cosa ci dice la ricerca ed esperienze cliniche del Centro Terapeutico di Antoniano”. Alle 16:30 Paolo Talanca, Stefano Senardi, Giulio Pantalei e Riccardo de Stefano protagonisti dell’incontro “Il futuro della Canzone d’autore e della musica della Gen Z” con ospite speciale: MURUBUTU Talk.

Il programma completo è consultabile sul sito di Eufonica https://www.eufonica.it/eventi/programma-eventi/14464.html

L’ingresso ad Eufonica è gratuito previa registrazione on-line su https://www.eufonica.it/area-riservata-visitatori/registrazione-area-riservata-visitatori/14557.html

LE MOSTRE

Tre diverse mostre, sempre dedicate alla Musica, saranno in esposizione nei padiglioni di Eufonica per l’intera durata della manifestazione: “Best Art Vinyl Italia” in collaborazione con SEMM Music Store; “Raccosta Collection – The complete guitar collection da Torres ai nostri giorni” dalla collezione privata di Massimo Raccosta; “Mostra Fotografica per i 30 anni del MEI” con le foto di Aula 21, Antonio Veca, Raffaele Tassinari e altri.

EVENTI OFF

Dalle audizioni per la 68a edizione dello Zecchino d’Oro fino al party di chiusura presso il Bravo Caffè con il concerto dei Santa Balera, la città di Bologna sarà invasa dagli eventi di Eufonica Off a partire da mercoledì 7 fino a domenica 11 maggio.

Anche questo programma è consultabile sul sito di Eufonica

https://www.eufonica.it/eventi/programma-eventi/14464.html

IN BREVE:

Eufonica 2025

Concerti, talk, workshop, spazi espositivi rivolti ai professionisti della formazione musicale, della produzione e dell’industria musicale, per un appuntamento che vuole promuovere l’incontro ed il dibattito tra chi fa formazione, le istituzioni, gli imprenditori, gli operatori del mondo della Musica e i fruitori, e facilitare la creazione di un Ecosistema Musica in cui convivono e interagiscono tutti gli attori della filiera: dalla formazione alla produzione, fino alla comunicazione e alla fruizione.

Gender Gap e Inclusione

Attraverso un’offerta di panel e incontri dedicati, inclusione e accessibilità sono al centro della manifestazione fin dalla sua prima edizione, congiuntamente al tema dei generi e alla loro rappresentazione. Perché la musica – linguaggio universale – è per tutti.

La Passata edizione

L’edizione 2024 di Eufonica ha ospitato oltre 5.000 visitatori, oltre 50 esibizioni delle Scuole di Musica, oltre 50 fra workshop, convegni, masterclass e seminari più svariati concerti rappresentativi di diversi generi musicali: da artisti della nuova scena italiana come Willie Peyote a grandi ensemble come Orchestra Senzaspine fino a protagoniste della musica classica di respiro internazionale come la violinista Laura Marzadori, primo violino di spalla della Scala, e la pianista Beatrice Rana. I numerosi appuntamenti sono stati organizzati dal MIM, da BolognaFiere in collaborazione con INDIRE e con la Regione Emilia-Romagna e hanno coinvolto realtà come Ravenna Festival, l’Accademia di Imola, Emilia Romagna Festival, Università di Bologna e molte altre.