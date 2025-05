Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, lunedì 5 maggio inizierà importanti lavori di rinnovo della rete elettrica nel territorio di Polinago, più precisamente in località Gombola.

L’intervento rientra nelle attività che Inrete sta portando avanti al fine di incrementare la resilienza del sistema di distribuzione elettrica nell’Appennino Modenese e, in generale, nei territori di competenza, anche alla luce delle nuove esigenze delle comunità servite.

In particolare, il cantiere prevede l’interramento di un tratto di linea aerea di media tensione lungo circa 2,4 chilometri. Il nuovo elettrodotto sarà collocato lungo la strada provinciale 23 di Val Rossenna e l’interramento della linea garantirà una migliore continuità del servizio anche in occasione di fenomeni meteorologici rilevanti. La nuova infrastruttura sarà inoltre dotata di camere di ispezione, permettendo di ridurre al minimo le manutenzioni e di intervenire in modo efficace e immediato nell’eventualità di guasti.

Durante le fasi di demolizione della linea aerea, per facilitare e velocizzare il lavoro, sarà utilizzato un elicottero.

I lavori di interramento della linea elettrica comporteranno temporanee modifiche alla viabilità. In accordo con la Provincia di Modena, sulla strada provinciale 23, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo limitatamente al tratto interessato dal cantiere. Sono inoltre previste interruzioni programmate del servizio, con preavviso, durante la messa in servizio della nuova linea.

Il cantiere avrà una durata di circa tre mesi e l’investimento, a carico di Inrete, è di circa 400mila euro.

Insieme all’intervento di rinnovo della rete elettrica avviato di recente a Lama Mocogno, anche questi importanti lavori rientrano nel piano degli investimenti che il Gruppo Hera ha previsto sul territorio montano, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa delle reti e incrementare la resilienza delle infrastrutture, favorendone al contempo una gestione sempre più efficiente.