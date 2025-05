Rush finale per due importanti cantieri ai lati opposti del tracciato della Linea Rossa. Nei prossimi giorni entreranno nella terza e ultima fase gli interventi in via San Donato, tra la rotonda Biavati e via Andreini, e a Borgo Panigale, nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra via C. Ducati e via Caduti di Amola. Novità anche per Porta San Felice.

Porta San Felice

Con qualche giorno di anticipo, già dalla prossima settimana si intensificano i lavori interessando una porzione dell’incrocio con i viali, dando così inizio a un intervento che proseguirà per tutta l’estate, strutturato in due fasi al fine di garantire sempre la circolazione lungo i viali, con piccoli restringimenti e qualche deviazione di corsia.

Concluse le attività preliminari – tra cui la rimozione degli spartitraffico centrali per predisporre la viabilità temporanea – da lunedì 5 maggio il cantiere interesserà la parte dell’incrocio in continuità con l’area dei lavori già attiva in via Saffi. Le modifiche alla viabilità prevedono l’eliminazione della corsia preferenziale di viale Antonio Silvani e la riduzione a una sola corsia del corsello di immissione in via Saffi. Un assetto che proseguirà all’incirca fino alla metà di luglio.

Via San Donato

Da mercoledì 7 maggio il cantiere tra via Andreini e la rotonda Biavati migrerà sul lato sud della carreggiata, senza modificare l’attuale senso unico in direzione centro città. Unica variazione è la sospensione della rotatoria, che sarà temporaneamente sostituita da un incrocio da cui sarà possibile girare a sinistra in via San Donato o immettersi in piazza Spadolini.

Come previsto dal progetto, invece, via Gherardi diventerà strada a fondo cieco all’incrocio con via San Donato. Durante i lavori – e anche a tranvia attiva – sarà possibile, per chi proviene dalla periferia, addentrarsi nel cuore del quartiere svoltando a sinistra in via Andreini.

Via Marco Emilio Lepido

Da lunedì 12 maggio, nel tratto di via Marco Emilio Lepido tra Caduti di Amola e Ducati, la viabilità si sposterà sul lato nord, dove verrà istituito il senso unico in uscita dalla città mantenuto anche con la tranvia in funzione. In questa parte della carreggiata saranno fin da subito recuperati alcuni parcheggi a strisce bianche. Per il momento gli stalli destinati a carico/scarico merci e le aree di sosta riservate a persone con ridotta mobilità rimarranno nelle posizioni in cui erano stati spostati per via del cantiere.

Il cantiere in maniera progressiva comincerà poi a predisporsi nella parte sud della strada, a partire dall’incrocio tra Ducati e Salute.