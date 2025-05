Per il mese di maggio la ludoteca comunale “Il Barone Rosso” di Fiorano Modenese propone a bambini e ragazzi tre divertenti pomeriggi di gioco da tavolo e quattro laboratori creativi per creare piccoli regalini per la Festa della mamma. Tutte le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria.

I laboratori creativi, dal titolo “Ti voglio bene mamma!”, prenderanno il via lunedì 5 maggio alle ore 17.00, con il primo appuntamento dedicato ai ragazzi dai 9 ai 12 anni (4°-5° della scuola primaria e 1° classe della scuola secondaria). Lo stesso laboratorio sarà aperto ai bambini da 6 (che abbiano cominciato la prima elementare) a 8 anni sia martedì 6 sia giovedì 8 maggio, dalle ore 17.30.

Infine sabato 10 maggio, dalle 10.00 alle 11.00, anche i più piccoli di 4 e 5 anni potranno creare il loro regalino per la mamma. Si richiede la presenza di un adulto.

I laboratori sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione. Per iscrizioni o per avere informazioni contattare: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414.

E’ possibile partecipare ad un solo laboratorio creativo gratuitamente poi occorrerà fare la tessera della ludoteca che consente anche di prendere a prestito i tanti giochi e giocattoli disponibili

Il primo pomeriggio di gioco con le ludotecarie sarà lunedì 12 maggio dalle ore 17.00, dedicato ai ragazzi dai 9 agli 11 anni, le ludotecarie spiegheranno i giochi e faranno giocare i partecipanti tutti insieme. Martedì 13 maggio invece il pomeriggio sarà dedicato ai ragazzi da 6 agli 8 anni, mentre giovedì 15 maggio toccherà ai ragazzi dai 12 ai 14 anni.