Alle ore 3 circa di questa notte, i Carabinieri della Stazione di Reggiolo, allertati dal servizio di telesorveglianza, sono intervenuti presso la filiale dell’Ufficio Postale situato in via Cappelletta del comune di Reggiolo.

Poco prima, ignoti malviventi avevano fatto esplodere lo sportello bancomat esterno utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”, asportando la cassa contenente il denaro ammontante a varie decine di migliaia di euro.

L’esplosione ha provocato gravi danni alla struttura esterna e agli interni della filiale. Sono attualmente in corso le verifiche per accertare l’esatto ammanco di denaro contenuto nella cassa asportata e la quantità complessiva dei danni materiali. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Stazione di Reggiolo coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Guastalla, che stanno esaminando ogni elemento utile per identificare i responsabili.