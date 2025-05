Questa mattina poco prima di mezzogiorno, un motociclista 65enne è morto in un incidente stradale avvenuto su via Canale Carpi – SP13 a Panzano di Campogalliano. L’uomo viaggiava in sella ad una motocicletta che si è scontrata con un’autovettura. Nello schianto è rimasto coinvolto un altro motociclista di 66 anni, trasportato in serie condizioni all’Ospedale di Baggiovara. Illeso, nonostante la vettura nell’urto sia finita in parte nel canale, il conducente dell’auto, un 51enne.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, sul posto assieme ai sanitari e ai Vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi.