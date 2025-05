Domenica 11 maggio 2025, dalle prime luci del mattino fino al tramonto, Piazzale Reverberi ospita la seconda edizione dell’anno del Mercatino del Riuso organizzato da Legambiente Reggio Emilia: oltre 100 bancarelle con oggetti di seconda mano – mobili, abbigliamento, libri, giocattoli e curiosità vintage – per promuovere il riuso e la riduzione degli sprechi.

Oltre agli acquisti sostenibili, sarà presente uno stand di Legambiente dove conoscere l’associazione, scoprire le attività e le prossime iniziative sul territorio, diventare soci e partecipare al book crossing ambientale, con scambio gratuito di libri su ambiente, ecologia e natura. Tutti sono invitati a portare un libro a tema ambientale da condividere con gli altri, contribuendo così a diffondere idee, letture e buone pratiche. Un appuntamento per tutte le età, tra consumo responsabile, socialità e impegno per l’ambiente.

Per permettere lo svolgimento dell’evento in sicurezza, nella giornata di domenica saranno attive modifiche alla viabilità: il divieto di sosta con rimozione in piazzale Reverberi (dalle ore 1 alle ore 20) e l’interruzione al traffico di viale Olimpia nel tratto adiacente (dalle ore 5 alle ore 20).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@legambientereggioemilia.it, telefonare allo 0522 431166, consultare il sito www.legambientereggioemilia.it o seguire i canali social dell’associazione su Facebook e Instagram (@legambientereggioemilia).