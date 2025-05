È tra i volti più apprezzati della stand-up comedy e il primo comico italiano a esibirsi al celebre Comedy Cellar di New York. È Francesco De Carlo, che torna al Teatro Celebrazioni di Bologna – dopo l’acclamato debutto dello scorso anno – con un nuovo spettacolo dedicato alla storia di Roma antica, Mortacci Tour – Storia di Roma per gente allegra, in programma mercoledì 7 maggio alle ore 21.00, data sold out.

Con il suo stile ironico e diretto, De Carlo accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo, attraverso oltre mille anni di eventi, personaggi storici e curiosità: dalla fondazione della città eterna alla caduta dell’Impero.

Lo spettacolo offre un racconto coinvolgente che intreccia le grandi gesta di Romolo e Remo, i fasti imperiali e gli scandali di corte, passando per le arringhe di Cicerone, il sexgate tra Cesare e Cleopatra e la cancel culture ante litteram su Nerone. De Carlo esplora le somiglianze sorprendenti tra il mondo antico e i problemi della società contemporanea: dall’integrazione razziale alla propaganda, dagli scandali politici alla gestione dei rifiuti, dalle pandemie al cambiamento climatico.

Roma diventa così uno specchio del nostro presente, una civiltà che ha conquistato il mondo ma che ha affrontato, prima di noi, le stesse contraddizioni e fragilità umane.

Con il solo ausilio di un microfono e il linguaggio pungente della stand-up comedy, De Carlo restituisce al pubblico una storia oscena, violenta, necessaria e, soprattutto, incredibilmente divertente.

Comico, autore televisivo e speaker radiofonico, Francesco De Carlo ha conquistato i palcoscenici internazionali calcando non solo, regolarmente, il Comedy Cellar di New York, ma i palchi di ben 17 Paesi, tra gli altri il Soho Theatre di Londra.

051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it