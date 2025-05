Auser invita tutte le cittadine e tutti i cittadini ad un incontro per promuovere e realizzare un secondo filòs sul territorio di Albinea, più precisamente nella frazione di Borzano. L’appuntamento –organizzato da Auser, CEAS, Comune di Albinea, Biblioteca Comunale di Albinea– è per giovedì 8 maggio, alle ore 15:30, presso la sede CEAS di Borzano di Albinea (Via Chierici, 2).

I filòs sono momenti d’insieme che Auser propone per favorire socializzazione, creatività, eventi e attività utili alle persone e alla comunità intera.

«È importante che le cittadine e i cittadini partecipino, così da costruire insieme un nuovo progetto di aggregazione sociale, che vada nella direzione di promuovere rete fra persone, contrastare la solitudine e incoraggiare idee e iniziative adatte al territorio e alle sue esigenze nonché aspirazioni», commentano le volontarie Auser.