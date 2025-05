Il Giro d’Italia a Castelnovo ne’ Monti ed il Giubileo della Chiesa cattolica nello stesso anno sono la combinazione speciale che ha spinto i ciclisti dell’Università del Pedale ad affrontare la lunga pedalata di dieci giorni dalla Pietra di Bismantova a Roma, attraversando anche altre città di tappa della corsa rosa. La prima sosta dei ciclisti castelnovesi si è concretizzata a Lucca dove ad attenderli e a dare loro il benvenuto c’erano l’Assessore allo Sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti ed il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano Fausto Giovanelli.

Un luogo di sosta, questo, prescelto dai ciclisti perché all’interno del Duomo di Lucca si trova il Crocefisso ligneo del Volto Santo che rappresenta il punto di arrivo dei pellegrini che affrontano la Via Matildica del Volto Santo, il cammino storico e religioso che nel percorso fra Mantova e la Toscana attraversa l’Appennino Reggiano ed interseca molte località che si trovano sul percorso della tappa N.11 del Giro d’Italia 2025, alcune delle quali anche in Garfagnana. L’ incontro a Lucca fra amministratori locali e Parco Nazionale è stata anche l’occasione per approfondire temi legati al turismo religioso ed al perfezionamento di alcuni tratti del cammino. “La Via Matildica del Volto Santo rappresenta tantissimi valori, afferma Fausto Giovanelli, ed è scandita da cippi in arenaria che a partire da Mantova conducono i pellegrini fino a Lucca in un percorso solido e permanente attraverso la storia ed i luoghi di Matilde di Canossa, con tante componenti religiose come il Preziosissimo Sangue a Mantova, la Pieve di Toano ed il Crocefisso del Volto Santo a Lucca. La Via Matildica è fatta anche di tante persone che la vivono e che la percorrono a piedi ed in bicicletta. La pedalata verso Roma dei ciclisti castelnovesi con la sosta a Lucca ha rinforzato il legame fra Appennino Reggiano e Toscana”.

L’arrivo dei ciclisti di Castelnovo con le biciclette Gravel a Roma è previsto per il 10 maggio, giorno in cui il gruppo passerà sotto la Porta Santa e percorrerà anche il rettilineo di arrivo della tappa conclusiva del Giro d’Italia 2025. Il gruppo dell’Università del Pedale è composto da Paolo Agostini, Duccio Marconi, Domenico Farioli, Giuseppe Ferrari, Enzo Viappiani, Cinzio Campani, Giuseppe Morelli, Carlo Magnani, Paolo Nasi.