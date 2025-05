Prende il via mercoledì 7 maggio, dal parco Ferrari, la quarta edizione del “Tour dei parchi”, la manifestazione aperta a tutti che coniuga corsa, allenamento sportivo nelle aree fitness e yoga.

Organizzata dalla community di runners “Run Different”, l’iniziativa propone sei appuntamenti, tutti i mercoledì fino all’11 giugno, quattro dei quali nei parchi e aree verdi di Modena e due al parco Ducale di Sassuolo, con l’obiettivo di diffondere la corsa e l’attività sportiva all’aperto, coinvolgendo sempre più persone e promuovendo l’utilizzo delle aree fitness presenti nelle aree. L’incontro dei partecipanti è alle 19.30 e l’allenamento prosegue fino alle 20.50. La partecipazione è libera e gratuita, ci si iscrive compilando il form di partecipazione sul sito di Run Different (www.rundifferrent.it) o semplicemente presentandosi direttamente al parco.

Il Tour attraversa tutta la città: dopo l’esordio al parco Ferrari, mercoledì 14 maggio l’appuntamento sarà al parco Novi Sad, il 21 maggio al parco Ducale di Sassuolo, il 28 maggio al parco della Resistenza, mercoledì 4 giugno al parco della Repubblica e l’11 giugno nuovamente al parco Ducale di Sassuolo. In particolare, mercoledì 14 al Novi Sad e mercoledì 4 al parco della Repubblica è prevista la partecipazione del Narayana che dalle 20.20 alle 20.50 svolge una lezione di Yoga per runners; Run Different, infatti, da diversi anni promuove lo yoga attraverso due lezioni settimanali dedicate ai podisti.

Il Tour dei Parchi 2025 è patrocinato dai Comuni di Modena e Sassuolo e sponsorizzato da Krycar – Suzuki, Toschi Vignola, La Badessa Acetaia e Fabrizio Ferrari Fideuram.

L’iniziativa è collegata agli “Allenamenti all’alba” che si svolgono il venerdì mattina, alle 6.15, al parco Novi Sad: un’ora di corsa ed esercizi nell’area attrezzata del parco con la guida dei coach di Run Different. Gli allenamenti, che hanno già raccolto oltre 60 iscrizioni, proseguono tutti i venerdì fino al 26 settembre (con pausa ad agosto).

Nata nel settembre 2019, Run Different è una community di runners che si è velocemente evoluta e in poco più di quattro anni ha coinvolto oltre duecento modenesi. Il quartier generale del progetto è allo Sport Village in via Cassiani 161, dove tutti i lunedì e mercoledì sera si svolgono sedute di allenamento rivolte agli iscritti. Approfondimenti online sul sito www.rundifferent.it e sui canali Facebook e Instagram (@rundifferent) della community.

Nata nel settembre 2019, Run Different è una community di runners che si è velocemente evoluta e in cinque anni ha coinvolto oltre 500 modenesi. Il quartier generale del progetto è allo Sport Village in via Cassiani 161, dove tutti i lunedì e mercoledì sera si svolgono sedute di allenamento rivolte agli iscritti. Da due anni è attiva anche la seconda sede a Fiorano Modenese nella pista di atletica del “Sassi”. Approfondimenti online sul sito www.rundifferent.it e sui canali Facebook e Instagram (@rundifferent) della community.