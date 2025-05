Martedì 6 maggio alle ore 20,45 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Praticare la speranza”, incontro pubblico con Mauro Magatti, sociologo ed economista. La serata è organizzata dal Centro Culturale Nuovi Incontri con il patrocinio del Comune di Maranello.

“Che significato ha oggi per noi la parola speranza?”, si chiedono gli organizzatori. “Nella fatica delle nostre giornate, nell’incertezza e nell’insicurezza conseguenti alle notizie che ci arrivano dal mondo – guerre, fine dei vecchi equilibri mondiali, crisi economiche – è possibile comunque “praticare la speranza” nelle nostre vite ed essere “generativi”, cioè dare il proprio contributo creativo alla società?” Mauro Magatti insegna Sociologia presso l’Università Cattolica di Milano e da anni si occupa dei rapporti tra economia e società. È editorialista del “Corriere della sera”. Oltre a numerosi articoli su riviste scientifiche italiane e straniere, dei suoi libri ricordiamo: I nuovi ceti popolari. Chi ha preso il posto della classe operaia? (con Mario de Benedittis; Feltrinelli, 2006), Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista (Feltrinelli, 2009), La grande contrazione. I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto (Feltrinelli, 2012), Una nuova prosperità. Quattro vie per una crescita integrale (con Laura Gherardi; Feltrinelli 2014) e Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi (con Chiara Giaccardi; Feltrinelli, 2014), Il destino della libertà. Quale società dopo la crisi economica? (con Zygmunt Bauman e Chiara Giaccardi; Città Nuova, 2016), Cambio di paradigma (Feltrinelli 2017) e Verso l’infinito. Storia sociale della potenza (Feltrinelli, 2018).