Duecentocinquanta persone hanno gremito ieri la Corte di Villa Spalletti nella frazione di San Donnino di Liguria per prendere parte al pranzo di beneficenza organizzato dai volontari della Parrocchia, per raccogliere fondi per l’acquisto di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno da installare nella frazione del Comune di Casalgrande.

L’iniziativa è quella ormai nota di ‘Un defibrillatore per Casalgrande’ sviluppata da EMA Emilia Ambulanze, che ha per obiettivo di arrivare all’installazione di 15 apparecchiature salvavita da ‘disseminare’ sul territorio casalgrandese. Al momento ne sono già stati installati 7, inserendosi nel più ampio progretto, sostenuto dall’Amministrazione comunale, denominato ‘Casalgrande For Life’.

Al termine dell’evento di ieri sono stati ricavati 2.200 euro che serviranno per l’acquisto del DAE proprio per San Donnino.

Il DAE verrà installato dal personale di EMA e verrà donato all’Amministrazione comunale che si occuperà della sua manutenzione.

All’evento di ieri era presente il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, assieme ad Assessori e Consiglieri: “Voglio congratularmi a nome di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità per un evento come quello di ieri alla Corte di Villa Spalletti davvero riuscito e che ha attirato un gran numero di persone – ha dichiarato -. Un’ulteriore testimonianza del grande cuore della nostra comunità. Come Amministrazione comunale siamo al fianco di EMA nel progetto ‘Casalgrande for Life’ che riveste grande importanza, che ci inorgoglisce e ci rende fieri di poter posizionare in tutte le frazioni del Comune un apparecchio salvavita come il Defibrillatore Semiautomatico Esterno. Si tratta di ausili sanitari di grande importanza, perché ci sono delle criticità legate alla salute delle persone legate ai tempi di intervento. Uno tempestivo, con la strumentazione adatta, può fare davvero la differenza e salvare vite umane. Per tanto, grazie ancora e avanti tutti assieme nel centrare l’obiettivo dei 15 defibrillatori installati entro l’anno”.

Un grazie ai volontari della Parrocchia, al Conte Giuseppe Spalletti Trivelli Gallarati Scotti per aver messo a disposizione gli splendidi locali della Corte di Villa Spalletti a tutti gli sponsor che hanno reso possibile un evento come quello di ieri e a tutte le persone presenti.