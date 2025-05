L’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Dalla mattinata di oggi martedì 6 maggio dal balcone del Palazzo comunale di Modena è esposto il vessillo della Croce Rossa consegnato nelle mani del sindaco Massimo Mezzetti e della vicesindaca Francesca Maletti dalla presidente del Comitato di Modena della Croce Rossa Irene Cipriani accompagnata dalla consigliera rappresentante dei Giovani Francesca Xiomara Gomez Abalo e da Lola Fabbri delegata allo Sviluppo. Lo stendardo della Croce Rossa sventolerà dal Municipio fino a domenica 10 maggio con l’obiettivo di sottolineare l’adesione del Comune alle celebrazioni.

Inoltre, nelle serate dall’8 al 10 maggio, la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo Garibaldi si illumina di luce rossa, in collaborazione con Hera servizi energia, e nella serata di giovedì 8 anche il diurno in piazza Mazzini si colora di rosso, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali.

Diverse le iniziative, che vedranno partecipare anche il sindaco e la vicesindaca, promosse dal Comitato modenese di Croce Rossa Italiana per sabato 10 maggio quando la giornata prenderà il via alle ore 9 con la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma, davanti a Palazzo Ducale.

Dalle 11 alle 19 i festeggiamenti si sposteranno in piazza Mazzini per un’intera giornata di dimostrazioni, giochi e attività aperte alla cittadinanza. Il programma del pomeriggio prevede, inoltre, alle 14.30 la consegna delle croci di anzianità e alle 17.30 l’inaugurazione di una nuova ambulanza alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti. A seguire il saluto delle autorità e il taglio della torta in programma per le 18,30. Alle 19 in piazza Roma ci sarà l’ammaina bandiera, mentre alle 20.30 da piazza Mazzini partirà la fiaccolata che si concluderà in piazza Grande con il saluto della presidente Cri e la declamazione dei Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità