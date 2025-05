I lavori di bonifica di Sassuolo Due termineranno entro il prossimo 13 giugno.

Questo è quanto ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli in risposta ad un’interrogazione del gruppo Lega nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale.

“In merito alla perizia – ha spiegato l’Assessore – i tempi impiegati nella predisposizione della stessa sono i tempi amministrativamente necessari per definire le questioni tecniche e contrattuali, anche attraverso verifiche puntuali ed opportune in incontri con ARPAE e con la Regione, per garantire la correttezza e la comprensione degli atti da compilare per il recupero delle somme del ribasso ed avere le certezze del caso. Non si sono quindi generati ritardi particolari. L’approvazione formale della perizia, inoltre, precede gli atti contrattuali necessari per l’affidamento integrativo dei lavori di perizia all’impresa esecutrice che, sia per questioni formali che per questioni di sicurezza da tenere nelle attività da avviare, non può iniziare prima di aver completato tutte le attività propedeutiche. Il nuovo termine previsto per la conclusione dei lavori è il 13/06/2025”.

Di seguito il dettaglio dei tempi previsti contrattualmente e delle fasi di sospensione e ripresa dei lavori:

inizio lavori in data 21/10/24 (data verbale inizio lavori);

tempo contrattuale n. 19 giorni lavorativi;

fine lavori prevista da contratto 15/11/24;

sospensioni/riprese lavori:

sospensione lavori n.1 del 25/10/24 (attesa risultati analisi dei terreni); ripresa lavori n. 1 del 26/11/24 (32 giorni consecutivi di sospensione) con nuova scadenza a tutto il 17/12/24; sospensione lavori n.2 del 09/12/24 (per pioggia ed impraticabilità area di intervento); ripresa lavori n.2 del 16/12/24 (7 giorni consecutivi di sospensione) con nuova scadenza a tutto il 24/12/24; sospensione lavori n.3 del 22/12/24 (per sorta necessità di stesura perizia e per scarsità di personale disponibile in imminenza delle festività).

predisposizione perizia e avvenuta consegna all’Amministrazione in data 24/03/25;

determina di approvazione perizia in data 07/04/2025, in attesa di sottoscrizione del contratto;

proroga contrattuale di 40 giorni naturali, consecutivi, a seguito dell’approvazione della 1^ perizia supplettiva e di variante;

ripresa lavori (a seguito di sottoscrizione perizia) 05/05/25;

nuovo termine dei lavori 13/06/25.

“Il posticipo della realizzazione dei viottoli del Parco Ducale – ha aggiunto l’Assessore Tonelli – al termine dei lavori di bonifica era stata opportunamente valutata ma la discriminante che ha orientato le scelte adottate è stata che i lavori del Parco Ducale (PNRR) fissavano quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il 31 dicembre 2024, pena decadenza dei finanziamenti. Pertanto, per non correre rischi, si è optato per concludere anche i lavori della pavimentazione degli stradelli finendo i lavori entro i termini (effettivamente conclusisi il 30 dicembre 2024). In merito a eventuali penali, come deducibile dai tempi indicati nella risposta al secondo punto, non ci sono stati ritardi dell’impresa rispetto le previsioni contrattuali e di conseguenza non è possibile applicare alcuna penale”.