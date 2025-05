Con l’arrivo a Castelnovo degli studenti delle Scuole Maestre Pie di Bologna ha preso il via una nuova attività di promozione del territorio collegata al progetto Giro ne’ Monti, in attesa del Giro d’Italia.

Si tratta delle Gite rosa alla Pietra di Bismantova quale occasione e luogo per vivere esperienze di sport nella natura ed allo stesso tempo approfondire argomenti trasversali ad altre materie della programmazione didattica. La prima giornata è andata molto bene con le Guide Alpine La Pietra Pietro Barigazzi e Giovanni Olivieri e con gli istruttori Jimmy Casari e Davide Donadelli impegnati in varie stazioni di attività fra pareti, sentieri e percorsi a proporre arrampicata, mountain bike e trekking didattico. Il tutto coordinato dall’ufficio sport del Comune presente al battesimo del progetto con l’Assessore allo Sport Carlo Boni e con il collaboratore Franco Castagnetti. Appena scesi dal pullman a Castelnovo i docenti delle Scuola Maestre Pie hanno distribuito agli studenti le apprezzatissime magliette della Città di Tappa e l’area introno alla Pietra si è colorata rosa. Questa la testimonianza del professor Sergio Ruosi, docente di Educazione Fisica dell’istituto bolognese rilasciata al termine delle attività: “Abbiamo lasciato per un po’ i banchi di scuola per immergerci nella natura e vivere un’esperienza diversa dal solito, fatta di movimento, scoperta e collaborazione. Grazie alla presenza e al prezioso supporto delle guide di Castelnovo che ci hanno accompagnati, abbiamo avuto la possibilità di cimentarci in attività come mountain bike, trekking e arrampicata. Non è stato solo divertente, ma anche un’occasione per imparare a conoscere meglio il territorio della nostra regione. Vedere gli alunni mettersi alla prova, aiutarsi a vicenda e superare insieme le piccole difficoltà è stato davvero emozionante. È stata una giornata intensa e ricca di emozioni, all’insegna dello sport, della natura e della storia, in un luogo davvero speciale, un’esperienza che porteremo con noi ancora a lungo”.