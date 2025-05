Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della terra dei motori dell’Emilia-Romagna, torna dal 5 all’8 giugno 2025. Il Fest spinge sin da subito sull’acceleratore per correre verso l’“Industria di domani”, quella 5.0, tema centrale di questa settima edizione e del Convegno Inaugurale, in programma il 5 giugno alle ore 9.00 al Teatro Storchi di Modena (Largo G. Garibaldi, 15).

Un momento di networking di grande rilievo, che riunisce un parterre d’eccezione composto da esperti, top manager, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della formazione.

L’obiettivo: esplorare le traiettorie di evoluzione dell’industria automobilistica, della mobilità e del trasporto di persone e merci, con uno sguardo attento anche ai settori adiacenti come quello delle macchine agricole.

Il tutto nel contesto della transizione digitale, sostenibile e culturale che sta ridefinendo i sistemi produttivi, logistici e di servizio.

L’evento, aperto al pubblico (previa prenotazione del posto a teatro tramite il sito Motor Valley Fest), sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube di Motor Valley Fest.

Al centro temi di estrema attualità, che soprattutto negli ultimi mesi hanno assunto un ruolo cruciale per il settore e per l’intera filiera. Il programma convegnistico di Motor Valley Fest approfondirà come innovazione, intelligenza artificiale e tecnologie all’avanguardia stiano rivoluzionando il comparto, con un impatto crescente sulla qualità della vita e sulla sostenibilità.

Sarà un’occasione unica per comprendere come la convergenza tra capacità umane e tecnologie hi-tech stia conducendo l’industria automobilistica verso nuove vette, rispondendo alle sfide del futuro.

Dopo i saluti istituzionali, il palco sarà affidato agli speaker del Convegno Inaugurale. Tra gli appuntamenti più attesi del programma, gli interventi di McKinsey & Company, Accenture e Brunello Cucinelli, che offriranno tre prospettive complementari sul futuro dell’industria automobilistica e del Made in Italy.

McKinsey & Company, rappresentata da Jan-Christoph Köstring (Senior Partner) e Michele Bertoncello (Partner), presenterà una ricerca esclusiva sul comportamento e le aspettative dei clienti ultra-high-end, analizzando preferenze tecnologiche, criteri di acquisto e valore attribuito all’esperienza complessiva del brand. Verranno inoltre esplorate le priorità strategiche e operative per le aziende del settore, tra sviluppo prodotto, software-defined vehicles e nuove modalità di relazione con il cliente.

Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, in un contesto di Sistema Paese in evoluzione, offrirà una visione approfondita del settore automotive alla luce delle trasformazioni guidate dall’Intelligenza Artificiale. L’intervento esplorerà i nuovi mercati dell’economia digitale e le tecnologie emergenti, con un focus sulle priorità per l’automotive europeo e per la Motor Valley, lungo l’intera catena del valore.

Brunello Cucinelli, Presidente e Direttore Creativo dell’omonima casa di moda, condividerà una riflessione ispirata all’identità del brand, tra eccellenza artigianale, estetica e responsabilità sociale. A partire dall’esperienza di Solomeo come modello culturale e imprenditoriale, offrirà uno sguardo sul significato del sogno italiano sottolineando come l’incontro tra mondi diversi possa diventare motore di innovazione, tanto creativa quanto industriale.

A chiudere la mattinata sarà la Motor Valley Top Table, momento di confronto tra i vertici dei grandi brand della Motor Valley: Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Dallara e Ducati.

Il dibattito sarà incentrato su sfide, opportunità e azioni concrete necessarie per continuare a essere leader nella high-performance driving experience a livello globale, in un contesto reso ancora più complesso dalle nuove tensioni commerciali legate alla politica internazionale e dalla necessità di accelerare la competitività su aspetti chiave come hardware e software nei veicoli elettrici, nella guida autonoma e nella customer experience.

Alle ore 13.00 il simbolico taglio del nastro, alla presenza delle autorità, in Piazza Roma, nell’area expo “Best of Motor Valley”, vetrina d’eccellenza del Festival.

“Il Motor Valley Fest – dichiara Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna – è uno spazio strategico di visione e confronto, nel quale la nostra Regione mette in rete competenze, esperienze e leadership per affrontare il futuro della mobilità in tutte le sue declinazioni: dall’automotive all’intero sistema del trasporto di persone e merci, fino al comparto delle macchine agricole. Questa settima edizione, a cui sono molto onorato di prendere parte per la prima volta in veste di presidente della Regione Emilia-Romagna, propone un parterre d’eccellenza di esperti, top manager, istituzioni e mondo della ricerca che si ritrova per analizzare come l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale stiano ridisegnando processi, prodotti e relazioni. In questo scenario, il nostro territorio dimostra ancora una volta la sua capacità di essere motore di idee e soluzioni, rafforzando quel modello emiliano-romagnolo che coniuga crescita economica, sostenibilità e centralità delle competenze. È con questa visione e con la capacità di anticipare il cambiamento che affrontiamo le grandi trasformazioni in atto e le sfide del domani.”

“La Camera di Commercio di Modena continua a credere fortemente nel valore strategico del Motor Valley Fest – afferma Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena – riconoscendolo quale autentico motore di sviluppo economico, promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio. Si tratta di un evento capace di coniugare tradizione e innovazione, eccellenza industriale e passione, posizionando Modena e l’intera Motor Valley al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. Per questo motivo, l’ente camerale rinnova con convinzione il proprio impegno a sostegno del Motor Valley Fest, consapevole che ogni edizione rappresenta un’occasione unica per dare visibilità al sistema imprenditoriale locale e rafforzare l’identità del territorio.”

“Siamo entusiasti di annunciare la settima edizione del Motor Valley Fest, un evento che continua a crescere e a rafforzare il nostro legame con l’innovazione e l’eccellenza. Quest’anno, il programma convegnistico si arricchisce di contributi straordinari da parte di leader globali come McKinsey, Accenture e Brunello Cucinelli. È una conferma che il nostro territorio non è solo un punto di riferimento per l’automobilismo, ma anche per il pensiero visionario e l’evoluzione delle industrie del futuro”, dichiara Andrea Pontremoli, Presidente di Motor Valley Development e Amministratore Delegato del Gruppo Dallara.

Per tutto il pomeriggio e per l’intera giornata del 6 giugno, Motor Valley Fest si trasformerà in un laboratorio dinamico di idee, confronto e visione sul futuro della mobilità.

Il programma convegnistico 2025 prevede 14 round table, che vedranno protagonisti oltre 200 relatori, suddivise in tre filoni tematici e dove parteciperanno anche Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca e Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna:

Industry : una panoramica sui grandi cambiamenti del settore, dalla filiera automotive alla mobilità elettrica, passando per gli investimenti finanziari, la competitività industriale e le normative ESG.

: una panoramica sui grandi cambiamenti del settore, dalla filiera automotive alla mobilità elettrica, passando per gli investimenti finanziari, la competitività industriale e le normative ESG. Innovation : le startup come motore del cambiamento nella mobilità, tra sostenibilità, elettrificazione, smart mobility e AI. Focus su investimenti, scalabilità e tecnologie emergenti capaci di rispondere alle sfide future del settore.

: le startup come motore del cambiamento nella mobilità, tra sostenibilità, elettrificazione, smart mobility e AI. Focus su investimenti, scalabilità e tecnologie emergenti capaci di rispondere alle sfide future del settore. Consumer Experience: il lato esperienziale dell’automotive, dal racing al design, dalle Heritage Cars al virtual racing, fino al lusso e alla ridefinizione del rapporto con il cliente.

Un percorso articolato per leggere in chiave trasversale le sfide della mobilità e offrire spunti concreti per comprenderne le traiettorie evolutive.

Per Eugenio Razelli, Coordinatore Scientifico di Motor Valley Fest, “in un contesto complesso e in continua evoluzione, la Motor Valley continua a confermare i suoi valori fondanti: prodotto, innovazione, emozione, esperienza e qualità della vita. L’esplosione dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione e del ‘software-defined everything’ sta trasformando radicalmente il settore, rendendo la competizione più intensa e ridefinendo le regole del gioco. In questo scenario, diventa ancora più strategica l’evoluzione delle competenze e la capacità di attrarre, formare e valorizzare talenti in grado di generare veri salti di paradigma. È su questi temi che il Motor Valley Fest vuole aprire un confronto concreto, guardando al futuro dell’industria e della mobilità”.

