Porte aperte alla Casa della Comunità di Montecchio sabato 10 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 13.30. Un momento di incontro e di festa per i cittadini a testimonianza di un importante processo di partecipazione in cui la comunità affianca e sostiene i servizi pubblici, per dare vita alla Casa di tutti.

Sarà l’occasione per conoscere, anche per chi ancora non abbia avuto necessità di usufruirne, attività e operatori sanitari e sociali presenti in struttura, insieme alle molte associazioni di volontariato che conferiscono energia, stimoli e sensibilità ai tanti servizi già presenti.

Dopo il saluto delle istituzioni, sarà una mattinata all’insegna della condivisione, della prevenzione e dello stare bene. I professionisti illustreranno le attività e gli spazi, i volontari racconteranno di vocazioni e impegno, i bimbi saranno intrattenuti dalle abili animatrici di Casina dei Bimbi. Inoltre sarà possibile effettuare test gratuiti della glicemia, grazie alla presenza di medici e infermieri del reparto di Diabetologia del “Franchini”.

Saranno presenti gli sportelli “Scegliere”, per sensibilizzare rispetto alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), “Sportello Assistenti Famigliari della Val d’Enza” servizio gratuito che incrocia la domanda e l’offerta di badanti, “Uff, L’ufficio per quello che ti scoccia” del Comune di Cavriago per il disbrigo di pratiche amministrative e quello dell’“Amministratore di Sostegno” gestito da Csv Emilia.

Infine ci saranno assaggi di prodotti a chilometro zero, intrattenimento musicale, una mostra fotografica a cura del Centro per le Famiglie della Val d’Enza e l’esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti delle classi seconde del Liceo “D’Arzo” sul tema del benessere.