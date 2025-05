Il Centro Musica di Modena promuove “The Watched World”, un nuovo bando per la selezione di un progetto artistico originale che unisca musica e arti visive, con lo sguardo rivolto ai grandi interrogativi della nostra epoca: la sorveglianza tecnologica, la manipolazione dell’informazione e la progressiva erosione delle libertà individuali nell’era digitale.

“Continua il nostro impegno nel sostenere le nuove produzioni culturali, che uniscono linguaggi diversi ed innovativi”, spiega l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Andrea Bortolamasi. “Il bando del Centro Musica è rivolto a giovani artisti e, grazie alla rete di festival culturali che caratterizza la nostra città, permetterà ai vincitori di esordire nell’edizione di Dig 2025. Un percorso virtuoso, sul quale vogliamo continuare a investire, per creare sempre più occasioni di formazione e produzione culturale di alto livello”.

Il progetto selezionato sarà realizzato nel corso di una residenza artistica e presentato in anteprima nell’ambito dell’edizione 2025 del Dig Festival, in programma a Modena dal 24 al 28 settembre, con l’obiettivo di restituire al pubblico un momento di riflessione sul tema del controllo ‘orwelliano’ della società.

Al gruppo vincitore verrà riconosciuta una premialità di 8.000 euro lordi per sostenere la produzione dell’opera.

Il bando, che si inserisce nell’ambito delle iniziative di Modena Città Creativa Unesco per le Media Arts, è rivolto a collettivi, compagnie, associazioni e gruppi composti da almeno cinque elementi tra musicisti (compositori, strumentisti, performer), sound designer e visual artist (videoartisti, artisti digitali, live painter, esperti in videomapping). Per partecipare è necessario che la maggioranza del gruppo non abbia compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda e che sia residente e/o domiciliata in Emilia-Romagna.

Sono ammesse anche associazioni culturali e realtà di promozione artistica, purché i requisiti anagrafici e territoriali siano rispettati dai partecipanti al progetto candidato. Le stesse condizioni non si applicano a eventuali tutor o artisti ospiti coinvolti nel percorso di residenza.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le 13 di giovedì 29 maggio 2025. Una commissione di esperti valuterà le candidature e selezionerà il progetto più meritevole.

Il bando completo, con tutti i dettagli sui requisiti, le modalità di candidatura e i criteri di selezione, è disponibile sul sito www.musicplus.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Musica via mail (centro.musica@comune.modena.it), al numero 059.2034810, oppure sui canali social Facebook e Instagram.