Il CSI – Comitato di Modena promuove un fine settimana all’insegna dell’inclusione, del movimento e della scoperta, nel suggestivo territorio dell’Appennino modenese. Sabato 10 e domenica 11 maggio a Pavullo nel Frignano andrà in scena un doppio appuntamento pensato per famiglie, bambini, ragazzi e ragazze con disabilità, educatori e appassionati di natura: due esperienze all’aria aperta che uniscono cammino, relazione e accoglienza.

Le iniziative sono gratuite e rientrano all’interno della rassegna Cammini Inclusivi, una rassegna di eventi che mira a rendere l’Appennino uno spazio aperto a tutti, senza barriere fisiche o culturali, dove la natura diventa luogo di incontro e inclusione.

Sabato 10 maggio – Favole e Passi

Ritrovo ore 9.00 | Aeroporto di Pavullo – Parcheggio Vigili del Fuoco (Via Teichfuss)

Una proposta dedicata a bambini/e e famiglie: un minitrekking narrativo tra i sentieri del Frignano, accompagnati da favole e racconti pensati per stimolare l’immaginazione e rafforzare il legame con l’ambiente. L’attività sarà guidata da Elisa, guida ambientale AIGAE, e Alessandro di Libri in Cammino.

Domenica 11 maggio – Passo dopo Passo

Ritrovo ore 10.00 | Parcheggio Virtus – Via Serra di Porto, Pavullo

Un cammino inclusivo rivolto a bambini/e e ragazzi/e con disabilità e alle loro famiglie. Un’occasione per vivere la natura con lentezza e consapevolezza, dove ognuno può sentirsi accolto e parte di una comunità in cammino. L’attività sarà condotta da Benedetta, guida ambientale AIGAE, in collaborazione con gli educatori del Centro Sportivo Italiano e l’associazione Frignaut.

Per informazioni e adesioni cammini@csimodena.it