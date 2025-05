Il 29 aprile scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante, per la durata di un anno, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura, nei confronti di due donne, italiane, di 64 e 67 anni, educatrici presso una scuola dell’infanzia di Carpi, gravemente indiziate del reato di maltrattamenti in danno di minori nell’esercizio delle loro funzioni educative e di cura.

Nel gennaio scorso, a seguito delle querele presentate da alcuni genitori per presunti maltrattamenti ai danni dei loro figli, personale del Commissariato di P.S. di Carpi, sotto la direzione della Procura, ha avviato una articolata attività d’indagine, condotta anche attraverso intercettazioni audio video tra presenti, che ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico delle due indagate, presunte innocenti fino a sentenza irrevocabile di condanna.