Si intitola “Estate Della Rosa” e, per tutto il prossimo mese di Luglio, sarà il punto di riferimento per la musica, il divertimento e l’intrattenimento nella splendida cornice di Piazzale Della Rosa con la facciata di Palazzo Ducale a fare da scenografia.

“Il nostro obiettivo – spiega il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – è far vivere la città con un’estate piena di cultura, spettacolo e momenti di incontro. É in arrivo un programma che animerà l’estate della città con eventi e rassegne. La nostra città è piena di realtà vive, associazioni che portano idee, passione ed energia: abbiamo scelto di metterle al centro per costruire insieme un’estate tutta da vivere”.

“Il protagonismo giovanile e la formula pubblico, privato e terzo settore porta alla nascita della nuova Estate Della Rosa un intrattenimento di alto livello – aggiunge l’Assessore Federico Ferrari – e, al tempo stesso, occasioni culturali e aggregative rivolte ai più giovani, proponendo attività che stimolino riflessione, dialogo e divertimento integrandosi nel calendario di eventi della stagione estiva. Una rassegna che mira a favorire la frequentazione della città di Sassuolo, ad attirare un turismo di prossimità e rappresenta anche un importante elemento attrattivo da affiancare alle altre iniziative di valorizzazione territoriale previste anche dai commercianti in forma aggregata”.

Si inizierà con il Tade Week, organizzato dal CTG, la cui edizione 2025 si concentrerà su un tema sempre più attuale tra le giovani generazioni: la pressione della performance. A scuola, sul lavoro, sui social e nelle relazioni personali, la necessità di essere sempre “al massimo” rischia di trasformarsi in un fardello emotivo e psicologico.

“Come associazione C.T.G. Sassuolo – dichiara il Presidente Andrea Bedini – siamo molto soddisfatti dell’offerta che riusciremo a portare questa estate alla città e a tutto il distretto. Dal 3 a 6 luglio proporremo la nuova edizione della TADE WEEK, nella splendida cornice di piazzale Della Rosa. Sarà ancora una volta un weekend ricco di ospiti, che attraverso conferenze, spettacoli e concerti proverà a coinvolgere la comunità in modo attivo. L’intento dell’associazione è proprio quello, ogni anno, attraverso appuntamenti di vario genere, coinvolgere cittadini e visitatori, offrendo sempre più luoghi d’incontro e aggregazione. Ci teniamo a ringraziare fin d’ora l’amministrazione per il supporto e la collaborazione che ci è stata dimostrata”.

IL PROGRAMMA

Giovedì 3 luglio:

Conferenza “Tavola Social” con Bianca Arrighini (Factanza), Carlo Alberto Gaetaniello (Sereniss) e Marco Onorato (Marketing Espresso)

DJ set a seguire

Venerdì 4 luglio:

Auroro Borealo con il format comico “Libri Brutti” e DJ set

Sabato 5 luglio:

Sassuolo Express (gioco urbano a squadre)

Live band: Voci dalla Terra e Viva l’Amicizia Band

Silent Night

Domenica 6 luglio:

Podcast L’Occasionale con ospite a sorpresa

Intervento di Pablo Trincia, giornalista d’inchiesta

DJ set conclusivo

Sempre affidata a Ctg, poi, “Estate Della Rosa” porterà sul palco allestito in piazzale Della Rosa realtà come l’Ensemble Symphony Orchestra, Nino Frassica & Los Plaggers Band, Antonio Ornano.

“La proposta – aggiunge Andrea Bedini – al momento prevede 3 grandi appuntamenti lungo il mese di luglio, ed è nata con l’idea di offrire alla città un’estate sempre più ricca di cultura. Un progetto reso possibile grazie al sostegno di partner tecnici qualificati come Studio’s a cui ci siamo affidati per l’organizzazione. L’intento dell’associazione è proprio quello, ogni anno, attraverso appuntamenti di vario genere, coinvolgere cittadini e visitatori, offrendo sempre più luoghi d’incontro e aggregazione”.

09 luglio: ALLA SCOPERTA DI MORRICONE Ensemble Symphony Orchestra Direttore Giacomo Loprieno.

Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.

19 luglio: NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND SHOW – TOUR 2000|3000.

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc…

23 luglio: ANTONIO ORNANO OrnyFans.

ORNY FANS vuole essere una festa, insieme al pubblico, in cui rievocare in carne ed ossa l’etologo esperto di animali artefice del suo esordio a Zelig e tutte quelle dinamiche relazionali all’interno della coppia in cui il ruolo del maschio contemporaneo è sempre più messo in discussione dai figli e da una donna che, nel caso della “Crostatina” di Ornano, sarà sempre totalitaria, prevaricatrice e soprattutto vincente.