Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico. Lo spettacolo – in scena sabato 10 maggio alle 21:00 all’Astoria di Fiorano – dal titolo: Mamma ho perso…L’Aureli! è un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico.

Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva da tenere inchiodato il pubblico per un’ora e mezzo. Una voce bellissima ed una grande dote; quella di divertirsi e di divertire, partendo da una propria speciale autoironia. Non mancano le interazioni con il grande musicista nonché chitarrista Giandomenico Anellino con il quale l’artista interagirà facendo uscire la sua verve comica oltre che musicale!

Info e prenotazioni 366.320.6544