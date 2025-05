Le biglietterie sono state prese d’assalto, e i biglietti sono andati sold out già in settimana. Come da tradizione, le partenze saranno scaglionate ogni 20 minuti, accogliendo sia partecipanti singoli che famiglie e gruppi.

Un evento benefico per il territorio

L’evento, organizzato da Virpol con il patrocinio del Comune di Campogalliano e il supporto di numerose attività locali, è una manifestazione benefica che, nell’ultima edizione, ha permesso di devolvere significativi contributi a diverse associazioni del territorio:

5.000 € all’AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue

3.000 € all’Associazione Angela Serra in memoria di Silvia Lippi

1.500 € alla Pubblica Assistenza per l’acquisto di zainetti per emergenze

1.500 € alla Croce Rossa Italiana (CRI) di Campogalliano per corsi BSLD sull’uso dei defibrillatori, messi a disposizione dei cittadini di Panzano, Saliceto Buzzalino e Campogalliano

2.000 € per il progetto Virpol, destinati all’acquisto di materiale con il logo Campomagnalonga

Un percorso tra natura e gusto

La Campomagnalonga è adatta a tutti: senza pendenze né tratti difficoltosi, si sviluppa su un percorso di circa 6 chilometri attorno agli splendidi Laghi Curiel.

Uno degli aspetti più apprezzati dell’evento sono le soste enogastronomiche, dove i partecipanti possono gustare specialità locali, riposarsi e condividere momenti di convivialità.

Dal 2015, la manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per la comunità, combinando benessere fisico e solidarietà in un’esperienza unica.

Le 13 tappe enogastronomiche: un viaggio tra i sapori del territorio

Un vero punto di forza della Campomagnalonga sono le tappe enogastronomiche, momenti di scoperta del territorio attraverso i suoi sapori e le sue eccellenze enogastronomiche.

Gran finale con DJ Set e Food Truck a Casa Berselli

Dalle 20:30 fino a mezzanotte, il Parco di Casa Berselli ospiterà un Grande Party con il DJ Set di DJ Eli, per concludere la giornata tra musica, cibo e divertimento.

Servizio navetta attivo fino alle 24:00 per garantire un ritorno comodo e sicuro.