È stato consegnato alla ditta mercoledì scorso, 7 maggio, il cantiere per la costruzione della nuova mensa presso la scuola Caduti per la Libertà di Borgo Venezia, il cui termine lavori è previsto entro fine marzo 2026.

Si tratterà di un fabbricato compatto di circa 354.17 mq suddivisi in due principali aree, il refettorio (pari a 156,54 mq) e la cucina con servizi annessi (quasi 197,73 mq).

L’esigenza è quella di preparare e servire pasti per 115 alunni, in unico turno.

Il nuovo fabbricato sarà in affiancamento sul lato ovest a quello esistente, con il refettorio accessibile direttamente dall’attuale atrio di ingresso. La parte servente della mensa (spogliatoi, cucina, dispensa, locali accessori e di servizio) sarà affacciata sul fronte sud, accessibile direttamente da via Monchio.

L’altezza della struttura sarà tale da permettere di ricavare un’intercapedine per il passaggio di tutti gli impianti mediante posa di controsoffitto, e al contempo avere un’altezza utile di almeno 4,00 m per il refettorio e 3,00m per la cucina.

L’impiantistica della sola mensa sarà collocata in copertura, nascosta alla vista dalle pareti di tamponamento. Sarà previsto un impianto fotovoltaico a servizio della mensa, collocato in copertura.

Tutti i locali saranno progettati in modo da essere accessibili e fruibili da tutti gli utenti, illuminati e arieggiati in modo ottimale come da normativa.

“Si tratta di un progetto – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassuolo Maria Raffaella Pennacchia – che gode di un finanziamento al 100% da parte del Pnrr presentato a inizio settembre e pensato per creare un locale mensa unico ed un nuovo locale cucina per la scuola. Un vero e proprio investimento su una zona della città troppo spesso dimenticata da nuovi progetti e nuove realizzazioni, che servirà a migliorare la scuola ed è pensato come prima parte di una riqualificazione complessiva.

Il cantiere inizia ora – conclude l’assessore – e sarà operativo per parte del prossimo anno scolastico ma è progettato, anche nella parte realizzativa, con attenzione a non impattare sull’attività didattica e, grazie all’ausilio del circolo che ha già uno stretto legame con la scuola, minimizzeremo i disagi ad alunni, insegnanti e personale non docente”.

Come si ricorderà, lo scorso mese di Settembre, il Comune di Sassuolo aveva ottenuto il finanziamento, al 100%, all’interno del PNRR, per un importo complessivo di 850.000 €, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, per il progetto denominato: “Lavori per la predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica della scuola primaria statale “Caduti Per La Libertà”, via Marzabotto n.39 Sassuolo”.