Si è svolto ieri sera, giovedì 8 maggio, presso il Teatro Andrea Rompianesi di Sassuolo l’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale e dedicato al centro storico, alla sua accessibilità e rigenerazione. Una serata molto partecipata, con la presenza di oltre un centinaio di cittadini, residenti e operatori economici, che ha rappresentato un primo passo concreto verso un percorso condiviso di ascolto, analisi e co-progettazione per la città prossima.

L’incontro, pensato volutamente come occasione di confronto plurale, ha visto l’intreccio di tre prospettive complementari: quella urbanistica, quella economico-commerciale e quella della mobilità. Al centro della serata la volontà di costruire un nuovo sguardo integrato sul centro storico, per rafforzarne il ruolo identitario e funzionale nel contesto urbano di Sassuolo.

In apertura è stato illustrato il quadro strategico del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), recentemente riattivato, che rappresenterà lo strumento guida per coordinare e mettere a sistema tutti i progetti in corso e i contributi che emergeranno nei prossimi mesi.

È stata poi la volta dello studio “CambiaMENTI – da spazi sfitti a luoghi di comunità”, realizzato nell’ambito del progetto “URBANO – l’Hub di Sassuolo”, in collaborazione con i rappresentanti di categoria. Il focus dello studio è duplice: da un lato la mappatura analitica degli spazi sfitti e delle dinamiche economiche e sociali del centro, dall’altro la co-progettazione di nuovi usi capaci di dare risposte ai bisogni dei residenti, dei commercianti e di tutti i frequentatori del centro.

La terza prospettiva è stata quella della mobilità, con l’intervento dei consulenti di ing. Francesco Avesani di NetMobility (progettisti già del piano della mobilità e del traffico di Sassuolo), che hanno condiviso i primi dati sul funzionamento attuale del centro storico in termini di accessibilità, offerta di sosta, occupazione dei parcheggi e flussi veicolari. Particolare attenzione è stata posta ai temi della rotazione della sosta, della fruibilità dei parcheggi di cintura e della possibilità di una nuova strategia di mobilità integrata, in grado di favorire l’accessibilità sostenibile al cuore della città integrando anche una ri-progettazione delle linee del trasporto pubblico oltre a nuove dorsali ciclopedonali più sicure ed accessibili.

David Zilioli, Assessore alla Rigenerazione Urbana e Mobilità, ha sottolineato: “La complessità del centro storico richiede uno sguardo integrato e coordinato. Non possiamo pensare a politiche settoriali scollegate. L’accessibilità, ad esempio, non è solo una questione di parcheggi, ma riguarda anche la sicurezza e la qualità dell’esperienza pedonale, ciclabile e del trasporto pubblico. Il nostro impegno sarà quello di tenere insieme questi livelli, affinché ogni decisione sia coerente e utile a rendere il centro più raggiungibile, più vissuto e più bello.”

Federico Ferrari, Assessore al Commercio e Centro Storico, ha aggiunto: “Il confronto attivato con commercianti e residenti è la base per una vera rigenerazione. Stiamo portando avanti tavoli di lavoro per incrociare i bisogni delle attività economiche con quelli di chi il centro lo abita. Gli studi presentati sono strumenti utili per costruire progettualità concrete e condivise, capaci di rendere il nostro centro uno spazio dinamico e attrattivo per tutti”.

L’incontro si inserisce all’interno di un ciclo più ampio di momenti pubblici che, nei prossimi mesi, coinvolgeranno i cittadini e i portatori di interesse nella costruzione partecipata degli scenari progettuali. L’obiettivo è raccogliere idee, esigenze e suggerimenti per arrivare a soluzioni efficaci, belle e condivise, in grado di restituire al centro storico un ruolo centrale nella Sassuolo del futuro.