In occasione dell’avvio dei lavori per la realizzazione di un laboratorio-officina all’interno del complesso di Villa Clementina a Magreta, la nuova Proprietà ha convocato una conferenza stampa per comunicare ufficialmente il proprio progetto di riqualificazione e sviluppo dell’area medesima.

Tale iniziativa è stata resa possibile sulla base di una convenzione stipulata tra il Comune di Formigine ed il nuovo Proprietario della Villa, un imprenditore tedesco indipendente e affermato a livello internazionale, con esperienza pluridecennale proprio nel settore del sourcing, restauro e preparazione racing di classic cars ed in particolare di Ferrari Formula 1: tanta passione, esperienza e professionalità acquisite sul campo in tanti anni di attività, con l’obiettivo costante di far “rivivere” in particolare le auto da corsa ai loro massimi livelli prestazionali per le competizioni, coniugando nel contempo tecnologia e senso estetico e valorizzando tanto l’originalità quanto le performance di ogni singola autovettura.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Con soddisfazione partecipiamo al momento di apertura del cantiere, che rappresenta l’inizio di un percorso che porterà alla riqualificazione di un importante complesso storico della frazione di Magreta, residenza per molti anni del compianto ing. Mauro Forghieri. Grazie all’intervento della nuova proprietà, Villa Clementina accoglierà una testimonianza delle qualità che il nostro territorio ha da sempre espresso in termini di creatività ed imprenditorialità e che hanno portato alla creazione del mito della Motor Valley. Il Comune di Formigine ha concesso per pubblico interesse la funzione di officina-laboratorio, funzione in grado di coniugare il valore del recupero architettonico dei fabbricati e del parco circostante con la promozione territoriale. Molto successo, infatti, hanno avuto le visite al giardino storico della Villa che si sono svolte la scorsa estate”.

Continua l’Avvocato Alessandro Galli del Foro di Modena, consulente legale della Proprietà: “In una prospettiva più ampia, l’intento è quello di far confluire in tale iniziativa una pluralità di dimensioni culturali che rappresentano la ricchezza indiscussa del territorio modenese e di tutta la Motor Valley: dai motori all’arte, dalla musica alla gastronomia, dalla tecnologia fino alla formazione di tecnici specialisti di altissimo livello”.

In un’ottica futura, infatti, l’officina diventerà un punto di riferimento per piloti, tecnici, meccanici, studenti nonché per realtà espositive e museali, al fine di dare concreta attuazione all’intento dichiarato a suo tempo dallo stesso Ingegner Mauro Forghieri, storico proprietario di Villa Clementina e per molti anni Direttore tecnico della Ferrari.

Conclude Corrado Bizzini, Assessore al Turismo: “Domenica 8 giugno, in occasione del Motor Valley Fest, il giardino storico di Villa Clementina sarà aperto al pubblico. Da cinque anni partecipiamo a questa importante manifestazione, sottolineando in particolare il fondamentale apporto che i meccanici formiginesi diedero alla Formula 1. Ma il turismo a Formigine non si limita a questo: pensiamo ai più di 800 eventi organizzati ogni anno, ai più di 22mila partecipanti alle iniziative promosse nel nostro splendido castello, al turismo lento e green che vede un rilancio nella Via Romea Germanica Imperiale, tra i principali cammini di pellegrinaggio in Europa che nel suo tratto italiano da Trento a Roma passa dal nostro monumento più antico: la Pieve di Colombaro. Per queste ragioni, e grazie alle strutture ricettive del nostro territorio, Formigine è al terzo posto provinciale per numero di turisti (dati 2024: 58.371, +8,3%) e al secondo posto per numero di pernottamenti (181.199, +5,9%). ”