Nella tarda serata di giovedì 8 maggio, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia intervenivano nei pressi di un esercizio commerciale di via Manara a seguito di una segnalazione del sistema di allarme per possibile intrusione.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti prendevano contatti con il titolare dell’esercizio commerciale, che nel frattempo aveva anch’esso raggiunto i locali, il quale dichiarava che da una prima ricognizione nulla era stato asportato sebbene vi fosse stata un’intrusione.

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, gli operatori appuravano che qualche decina di minuti prima si avvicinava all’ingresso del negozio un soggetto che, al fine di non farsi notare dai passanti, si nascondeva tra alcune auto in sosta.

Ad un certo punto, utilizzando manualmente un attrezzo, cercava di forzare la porta di ingresso dell’esercizio commerciale riuscendo ad aprirla facendo, tuttavia, scattare l’allarme del locale. A quel punto il soggetto, che peraltro veniva già riconosciuto dagli operatori della Polizia di Stato, desisteva dall’intento dandosi a repentina fuga a piedi verso le vie limitrofe.

Preso atto del contenuto delle immagini, gli agenti si mettevano subito sulle sue tracce sulla base del vestiario e della fisionomia. Qualche minuto dopo un soggetto perfettamente corrispondente a quanto emergeva dalle immagini del sistema di videosorveglianza veniva individuato in via Matteotti mentre si dirigeva verso il centro cittadino.

Si trattava di un 27enne italiano, volto molto noto alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali anche molto recenti, che veniva individuato mentre trasportava a mano una bicicletta di alto valore economico, con uno penumatico forato, del cui possesso non riusciva a fornire alcuna giustificazione.

Il 27enne veniva cosi condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato e ricettazione. La bicicletta, invece, veniva immediatamente sequestrata in attesa di un’eventuale restituzione al legittimo proprietario.