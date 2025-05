Domenica 4 maggio scorso, presso il centro sportivo di Savignano sul Panaro, si è svolta la manifestazione “Sicurinsieme”, organizzata da quel Comune in collaborazione con il locale Comitato Alpini e patrocinata dalla regione Emilia Romagna, sui temi di sicurezza e legalità, rivolta ai bambini e alle loro famiglie.

All’iniziativa ha partecipato anche la Polizia di Stato, con una rappresentanza della Polizia Ferroviaria.

Sono stati illustrati i principali compiti svolti dalla Specialità e i comportamenti da adottare nelle stazioni e sui treni, nonché quelli da evitare come l’attraversamento dei binari, la distrazione derivante dall’utilizzo delle cuffiette per ascoltare la musica durante la permanenza in stazione, i tentativi di salita a bordo con treno in movimento o il lancio di oggetti in direzione dei convogli in transito.

I più piccoli, insieme ai loro genitori, sono stati poi coinvolti in un giro in treno in compagna degli amici poliziotti.