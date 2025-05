Dopo alcuni anni di sospensione a seguito della pandemia, ritorna da quest’anno la Fiera dei bambini e dei ragazzi di Felina. Nata da un’idea dell’Associazione culturale La Fenice, per diverso tempo questo evento ha animato il sabato pomeriggio precedente alla tradizionale fiera di maggio. Viene riproposta da un gruppo di volontari e associazioni felinesi, sostenuti dall’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti e coordinati dalla Pro loco del paese. L’evento sarà anticipato venerdì sera, 16 maggio, dal concerto di Primavera della Banda Musicale di Felina diretta dal maestro Davide Castellari, con anche un intermezzo della Banda Giovanile dell’Appennino Reggiano: appuntamento al Parco Tegge alle ore 21.

“La fiera dei bambini invece si aprirà alle 14.30 di sabato 17 maggio – spiega la consigliera comunale Tiziana Lanzi, che opera di supporto sulle tematiche legate a scuola, associazionismo e volontariato – con l’inaugurazione della fiera alla presenza del Sindaco Emanuele Ferrari, della Sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e delle altre autorità. Sarà la Banda Giovanile con sede a Felina ad accompagnare il pomeriggio con intermezzi musicali. Dopo il taglio del nastro, al via tutte le iniziative a cura delle associazioni del paese: laboratori artistici e didattici, narrazioni, bancarelle di scambio e riuso di giocattoli e accessori, laboratori creativi e mostre a cura delle scuole del Comune. Piazza Zanni sarà occupata delle bici con un percorso a cura dell’associazione Riviviamo Felina, in vista dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia del 21 maggio, e le postazioni di forze dell’ordine e Croce Verde Castelnovo Monti e Vetto sui temi della sicurezza stradale. L’evento riunisce tutte le associazioni del paese, che hanno voluto partecipare al programma della giornata”. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Domenica poi tornerà la classica e attesa Fiera di maggio per tutta la famiglia: per tutto il giorno nelle strade e piazze di Felina ci saranno il mercato ambulante, la vendita di prodotti gastronomici locali, il mercatino delle opere dell’ingegno, giostre e attrazioni e animazione con la Banda Musicale di Felina. Torna anche l’evento podistico Felina di corsa – 5° Memorial Ivan Fioroni. Si tratta di una corsa non competitiva ludico – motoria con partenza alle ore 9.30. L’andamento sarà a passo libero, e la manifestazione è aperta a tutti. Il ritrovo sarà alle ore 8 presso l’Albergo Ristorante Aquila Nera.