Continua l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto dei fenomeni di degrado e criminalità nelle aree del centro storico in cui si registrano maggior criticità legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui Piazza XX Settembre, Parco della Montagnola, Giardini Fava e zone limitrofe. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alla comunità; obiettivo che viene perseguito attraverso quotidiane attività di controllo gestite dalla Questura e dal Commissariato Due Torri San Francesco.

Nell’ultima settimana l’impegno messo in campo ha portato, esclusivamente nelle suddette aree, all’arresto di uno straniero per spaccio e al controllo di numerose persone.

In particolare, nella serata di lunedì 5 maggio, i poliziotti del Commissariato Due Torri-San Francesco, unitamente a tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna, hanno controllato 56 persone, di cui 29 stranieri in zona Piazza XX Settembre e Parco della Montagnola.

Alle 05.00 circa, due Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno fermato un cittadino nigeriano del 1993 che aveva lanciato una grossa pietra all’interno di un bar in Piazza XX Settembre, infrangendo una vetrata e colpendo l’addetto alla sicurezza che in quel contesto ha ricevuto anche diverse minacce di morte dallo straniero. Il nigeriano, con vari precedenti penali, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e getto pericoloso di cose.

Durante il turno serale di martedì 6 maggio, gli equipaggi del Commissariato Due Torri San Francesco unitamente a tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno controllato totalmente 34 persone, di cui 18 stranieri, e hanno arrestato un cittadino nigeriano per il reato di detenzione e spaccio. Nello specifico, infatti, alle ore 20 circa, nei pressi della Scalinata del Pincio il personale del Reparto Prevenzione Crimine ha tratto in arresto un cittadino nigeriano classe 1987 trovato in possesso di otto involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 150 grammi e 180 euro in contanti divisi in banconote di vario taglio. Lo stesso, inoltre, è risultato sottoposto ad un provvedimento restrittivo della libertà personale con detenzione domiciliare di cui dunque veniva accertato lo status di evaso.

Nella giornata di giovedì 6 maggio p.v., in zona Piazza XX Settembre e limitrofe, sono stati identificati 35 soggetti, di cui due minori e 22 stranieri.

Verso le 18:30, in Piazza dell’VII Agosto, gli Agenti di Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno controllato un cittadino egiziano del 2004, con precedenti in reati contro il patrimonio e la persona e gravato dal divieto di dimora nella città di Bologna che, alla vista della volante, ha tentato la fuga. L’uomo è stato trovato con addosso una lama di cinque centimetri, vari involucri di sostanza stupefacente nello specifico 4 grammi di marjuana e 55 grammi di hashish. Per tali motivi è stato denunciato per spaccio e possesso di armi e oggetti atti ad offendere e lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolare.

Nella stessa giornata, alle 20.00 circa, all’interno dei Giardini Fava, un cittadino della Costa d’Avorio del 2003 è stato denunciato per detenzione di armi e oggetti atti ad offendere in quanto anch’esso trovato in possesso di un cutter.

Nel pomeriggio di venerdì 9 maggio gli equipaggi del Commissariato Due Torri-San Francesco hanno controllato 48 soggetti, nelle medesime aree, di cui 11 stranieri.