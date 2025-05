Ieri sera intorno alle 22:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Peri ad Albinea per l’incendio di un’autovettura all’interno di un campo. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha distrutto una Audi A3, risultava di proprietà di una donna 63enne residente a Carpineti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Albinea per i rilievi del caso. Dai primi riscontri il veicolo risulterebbe rubato. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.