Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti presso il punto vendita Esselunga di via Timavo a seguito dell’aggressione subita dell’addetto alla sicurezza che aveva bloccato un uomo sorpreso uscire con refurtiva sottratta nel supermercato.

L’uomo, un 34enne georgiano senza fissa dimora, è stato notato da un addetto alla sicurezza mentre occultava della merce sulla propria persona. Dopo aver pagato un solo articolo e oltrepassato le casse, è stato fermato per un controllo ma ha reagito con violenza nei confronti del vigilante riuscendo ad allontanarsi. Nuovamente raggiunto dall’addetto, l’uomo ha tentato di colpirlo con un pugno per poi divincolarsi e guadagnare l’uscita. E’ stato successivamente bloccato nei pressi di viale Timavo grazie all’intervento congiunto della Polizia Locale e del personale di vigilanza del supermercato. Quindi l’arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che hanno preso in carico l’uomo trovandolo in possesso di generi vari sottratti dall’interno del supermercato.

La merce sottratta, del valore complessivo di oltre 100 euro, è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale. L’addetto alla sicurezza ha inizialmente rinunciato alle cure mediche, recandosi successivamente presso i Carabinieri per sporgere querela. Per questi motivi i carabinieri, a conclusione delle indagini, con l’accusa di rapina impropria hanno arrestato il 34enne georgiano, ristretto a disposizione della Procura. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.